iTaiwan美食文化節 限時優惠人潮爆滿 還能試吃

讀者鄭嘉敏（左）從世界日報得知門市活動消息，堅持一定要親自採買台灣鳳梨酥。（記者孫愛薇／攝影）

灣區 台灣美食進口商iTaiwan Foods與「TAIWAN SELECT」推出「台灣美食文化節」，活動在iTaiwan Foods北加、南加 三間門市登場，各項精選伴手禮盒、台灣高山茶特價優惠中，價格最低下殺79折還有試吃活動，活動首個周末湧進消費者採買，還有消費者表示，不用託返台友人也能買到台灣鳳梨酥，遇上特價活動非常實惠。

台灣糕點配上台灣高山茶，組合出香氣濃郁的台式下午茶。（記者孫愛薇／攝影）

iTaiwan Foods聖荷西 門市店長Claire表示，主打特價商品有台灣知名的微熱山丘、舊振南、維格餅家、山日初、佳德鳳梨酥、躉泰芋頭酥等糕餅類商品，及一系列台灣高山茶。本周周末提供舊振南「鹽之花太陽餅」與山日初鳳梨酥試吃，下周末有微熱山丘鳳梨酥與維格餅家蔓越莓雪花餅試吃，購物滿39元還送「活動限定款可愛福熊提袋」，打卡分享關鍵字＃Taiwan Select 還可玩「夜市彈珠台」，有機會拿到5元現金折價券。

購物滿39元還送「活動限定款可愛福熊提袋」，分有保溫款與不織布款，滿額隨機贈送。（記者孫愛薇／攝影）

微熱山丘在台灣相當知名，iTaiwan Foods更逐步吸引主流市場。Claire說，門市透過微熱山丘試吃活動逐漸吸引一批非華人消費者，他們對微熱山丘評價極佳，試吃過後的購買率都可達六成以上。

她還提到來自嘉義的新品牌山日初，手工蛋捲與鳳梨酥品質佳，主打精緻且實惠賣點，手工蛋捲不加水無奶油，每條蛋捲都有獨立包裝，另台灣知名糕餅老店舊振南推出「鹽之花太陽餅」，以台灣傳統酥餅為基底，結合頂級法國鹽之花，甜鹹滋味融合一起，口感酥鬆不甜膩。

遠從中半島區域開車前往聖荷西採買的消費者鄭嘉敏說，從世界日報得知活動消息，才知道灣區有專賣台灣美食商店，「我一定要來，因為我很喜歡台灣的東西，尤其是鳳梨酥」。鄭嘉敏遇到朋友回台灣，都不好意思想託對方幫忙買鳳梨酥，結果自己回台竟然忘記買鳳梨酥，「就算今天不來，明天也要來」，抱著決心一定要趁特價期間買到心心念念的台灣鳳梨酥。

iTaiwan Foods門市內陳列各式各樣台灣食品，讓鄭嘉敏第一次踏進門就感到非常開心，「我看到什麼都很想買，雖然知道不能買這麼多，但還是想要多試試看」。她甚至覺得一個人買不過癮，下次還要找女兒一起來買台灣食品，並說，孩子們沒有太多機會回台灣吃美食，但仍很喜歡台灣食物。

「台灣美食文化節第三檔期-精選伴手禮/台灣高山茶」活動即日起至12月1日止，僅限門市周末期間特價，無法至門市採買的消費者，不妨到iTaiwan Foods線上購物平台（https://itaiwanfoods.com），滿99美元免運費，精選活動商品85折起。

聖荷西門市地址：1085 E Brokaw Rd #50, San Jose, CA 95131

奇諾岡門市地址：13089 Peyton Drive , Unit G , Chino Hills, CA 91709

羅蘭門市地址：1734 Nogales St., Rowland Heights, CA 91748