矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

在加州 ，矽谷 和灣區的房租遠高於其他地區。不過矽谷和灣區較高的薪資水平也為租戶帶來比加州其他地區更多的可支配收入。

依RentCafe追蹤美國各地租戶的收入與支出情況的調查結果，若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好；即使像水電、食品、醫療保健和交通等必要開銷一直高於加州幾乎所有其他地區，在桑尼維爾的典型租戶就基本生活上的支出佔收入的比例較加州其他地區的租屋少。

根據RentCafe報導，桑尼維爾的典型公寓或房屋每月租金為3013元，典型租戶家庭的收入超過14萬5000元，比舊金山 高出約3萬5000元，而舊金山的房租更貴，每月為3297元。桑尼維爾的水電費也比舊金山低，每年約低1000元。但桑尼維爾的醫療保健費用稍高，平均每月為516元，而舊金山為489元。

典型的洛杉磯租戶年收入約為8萬7000元，即使水電費、醫療保健和交通成本遠低於矽谷，洛杉磯的典型租金約佔收入的56%，幾乎為每年3萬3000元。而在桑尼維爾，租金只佔典型租戶收入約25%。

總的來說，在加州主要城市中，士德頓水電開支是最低的，但平均工資水平也較低。佛萊斯諾的食品和交通成本最低；洛杉磯和聖地牙哥在食品和交通開支方面較高，而薪資水平則在中段班；橙縣的安那罕各項生活成本則為平均水平，典型租金每月為2331元，年收入約為6萬6000元。典型的安那罕租戶能承擔水電、食品、醫療保健和交通等開支，並且還有多餘的可支配收入。

然而，與矽谷享受的生活水準相較，安那罕的租戶將無法擁有類似的水平。在過去五年中，約有300萬人從舊金山灣區遷出，但此一趨勢正在減緩中，而且人口流失的部分也透過新生兒出生和合法移民彌補了。不過這現象也指出在長途搬遷中，金錢雖是推動人們離開加州的大部分原因，但並非唯一的因素；在2020到2022年間疫情的高峰期，當人們意識到可以居家辦公而毋須長途通勤，大部分的搬遷者是為了尋求更多空間的人。