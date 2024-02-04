矽谷35歲華裔女精英 「濃妝」遮家暴傷痕

美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲分析家暴案。（記者劉先進／攝影）

日前發生的矽谷華裔 谷歌工程師陳立人涉嫌家暴 殺害妻子于軒一案，震驚華人 社區，也引發人們對家暴的深層思考。美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）3日表示，曾幫助一名華人女性走出家暴案，家暴的先生雖是企業家，但私下卻是暴躁的人，每次家暴後，這位女士都用厚重的粉底遮蓋臉上的淤青和心裡的傷痕。這也是許多家暴故事的縮影，困境更突顯了美國社會支持系統的重要性，以及華人打破沉默、尋求幫助的必要性。

根據世界人口調查數據，美國約有28%到40%家庭可能經歷過家暴，尤其華裔社區因為文化汙名、傳統觀念、面子問題等，許多人選擇沉默，讓問題更複雜。

礙於面子不敢求助

彭一玲說，曾幫助一個35歲華人女性Jenny（化名），她表面是位成功的職場精英，擁有看似幸福的家庭，但在家門背後，卻是家暴受害者。彭一玲說，Jenny的先生是位在社區受人尊敬的企業家，私下卻是暴躁的施暴者，每次家暴發生後，Jenny都用厚重的粉底遮蓋起臉和身體的淤青，她深受抑鬱和焦慮困擾，卻礙於面子不敢尋求幫助。儘管Jenny在職業上取得了成功，但自尊心卻漸漸被家暴摧毀，她感到孤獨和無助，常借用處方藥來暫時逃避痛苦的現實。

彭一玲說，家暴的傷害遠不止肉體之痛，它更深刻地侵襲著受害者的心靈，Jenny的故事是許多受家暴影響的人的縮影。許多受害者後來更得到創傷後壓力症（PTSD）、抑鬱症和焦慮症的陰影籠罩。