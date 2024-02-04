我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

矽谷35歲華裔女精英 「濃妝」遮家暴傷痕

記者劉先進 ／屋崙報導
美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲分析家暴案。（記者劉先進／攝影）
美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲分析家暴案。（記者劉先進／攝影）

日前發生的矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉嫌家暴殺害妻子于軒一案，震驚華人社區，也引發人們對家暴的深層思考。美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）3日表示，曾幫助一名華人女性走出家暴案，家暴的先生雖是企業家，但私下卻是暴躁的人，每次家暴後，這位女士都用厚重的粉底遮蓋臉上的淤青和心裡的傷痕。這也是許多家暴故事的縮影，困境更突顯了美國社會支持系統的重要性，以及華人打破沉默、尋求幫助的必要性。

根據世界人口調查數據，美國約有28%到40%家庭可能經歷過家暴，尤其華裔社區因為文化汙名、傳統觀念、面子問題等，許多人選擇沉默，讓問題更複雜。

礙於面子不敢求助

彭一玲說，曾幫助一個35歲華人女性Jenny（化名），她表面是位成功的職場精英，擁有看似幸福的家庭，但在家門背後，卻是家暴受害者。彭一玲說，Jenny的先生是位在社區受人尊敬的企業家，私下卻是暴躁的施暴者，每次家暴發生後，Jenny都用厚重的粉底遮蓋起臉和身體的淤青，她深受抑鬱和焦慮困擾，卻礙於面子不敢尋求幫助。儘管Jenny在職業上取得了成功，但自尊心卻漸漸被家暴摧毀，她感到孤獨和無助，常借用處方藥來暫時逃避痛苦的現實。

彭一玲說，家暴的傷害遠不止肉體之痛，它更深刻地侵襲著受害者的心靈，Jenny的故事是許多受家暴影響的人的縮影。許多受害者後來更得到創傷後壓力症（PTSD）、抑鬱症和焦慮症的陰影籠罩。

那些原本就有精神健康問題的人，更容易受到家暴的打擊。彭一玲分析，社會孤立、經濟依賴和缺乏支持系統，使她們更加脆弱，為了應對內心的痛苦，一些受害者可能採取不健康的應對機制，如藥物依賴或與外界隔離；文化中的羞恥感，常常成為受害者尋求幫助的障礙，對報復的恐懼、擔心不被理解或相信，更加劇了她們的沉默和困惑。

矽谷華人谷歌工程師陳立人涉嫌家暴殺害妻子于軒一（如圖）案震驚華人社區，也引發家暴...
矽谷華人谷歌工程師陳立人涉嫌家暴殺害妻子于軒一（如圖）案震驚華人社區，也引發家暴話題。（翻攝自領英）
矽谷華人谷歌工程師陳立人（如圖）涉嫌家暴殺害妻子案震驚華人社區，也引發家暴話題。...
矽谷華人谷歌工程師陳立人（如圖）涉嫌家暴殺害妻子案震驚華人社區，也引發家暴話題。（翻攝自領英）

家暴 華人 華裔

上一則

國宴主廚李建軒 美食做外交

下一則

舊金山市長候選人安世輝 批現任市長處理藥物濫用無效

延伸閱讀

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來
矽谷殺妻案開庭 嫌犯陳立人4度缺席

矽谷殺妻案開庭 嫌犯陳立人4度缺席
矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭
自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

2024-01-30 20:14
矽谷的谷歌華人工程師陳立人涉嫌家暴殺害妻子于軒一案震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

2024-02-03 18:33
超市內的魚缸裝滿剛捕撈上岸的加州鄧金斯蟹。（受訪者提供）

加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮

2024-01-27 01:20
洛斯蓋圖華女命案嫌犯伊格已被收監在聖塔克拉拉縣主監獄，不得保釋。（記者孫愛薇／攝影）

北加州洛斯蓋圖華女疑遭夫勒斃案 更多細節曝光

2024-01-31 13:54
勇士球員在防守。（記者劉先進 ／攝影）

勇士最後2秒因1動作輸球 華人球迷「不甘心」

2024-01-26 21:24
老協珍推出的年菜，幾乎都是圍繞著「阿嬤的手路菜」來發想，如今「佛跳牆」和「鯧魚米粉」皆已順利銷售到美國，（老協珍提供）

老協珍佛跳牆爆賣上千甕 今年新推鯧魚米粉引起搶購

2024-01-26 20:19

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%