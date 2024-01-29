聖縣咨文 聚焦社區安全、可負擔房

聖縣縣情咨文報告聚焦精神健康、住房和可負擔兒童保育。（本報檔案照）

聖他克拉拉縣最高領導人對未來持樂觀態度，同時也承認要實現社區繁榮的願景還有很長的路要走。聖縣議長埃倫伯格(Susan Ellenberg)日前在年度縣情咨文報告中表示，社區安全需要對健康社區有新的定義，包括強力兒童保育計畫，如何建立滿足心理健康 需求和藥物濫用障礙的能力，以及為無家可歸的個人和家庭提供更多住房。

但實現這一願景必須作出艱難選擇，以消化預計1.58億元的預算 赤字。埃倫伯格說：「今年我們將致力於維持所有安全網服務！但有些地方我們不得不說『不』。」

她的首要目標是建立一個不以懲罰為基礎的安全體系。她舉例，如果一個人因第一次酒後駕車而被警察抓到，他將被帶到清醒中心而不是監獄。

科爾多瓦(Kathy Cordova)是非營利組織聖荷西 康復咖啡館(Recovery Café San José)執行董事。她表示，埃倫伯格對監禁替代方案和心理健康問題的願景引起了她的共鳴。

埃倫伯格說，去年聖縣在心理健康和藥物使用服務方面取得了重大進展。她提到了聖克拉拉谷醫療中心(Santa Clara Valley Medical Center)新建的擁有77個床位的精神衛生設施的破土動工，並在聖荷西行為健康中心(San Jose Behavioural Health)增加了53個床位，以及街對面醫療中心的28個床位，這些床位將由Momentum for Health營運。但解決能力問題對於讓人們接受治療仍然至關重要。

埃倫伯格說：「顯然我們還沒有完成，尚未為任何準備好接受治療的人按需要提供治療。」

在住房領域，埃倫伯格表示，2016年選民通過的9.5億元經濟適用住房債券A提案已經完全分配。憑藉這筆撥款，聖縣將在10個城市建設5000多套公寓，翻修689套公寓，並建造56個住房開發項目。

埃倫伯格表示，可負擔的兒童保育服務與該縣的經濟繁榮有關。兒童保育正在從單一父母責任轉變為公共利益之一。可負擔的托兒服務讓家庭留在本地，不斷成長和繁榮。

她說，成本超過收入、州和聯邦撤回資金，以及聯邦緊急事務管理局需要十年或更長時間才能償還的新冠投資，這些因素綜合在一起，將使得聖縣想要完成的一切都變得困難。

「我們將不得不做出肯定不會讓任何人滿意的選擇，」埃倫伯格說。