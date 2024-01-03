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楊謹倫攜手LeUyen Pham 新書說浪漫亞裔愛情故事

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
新書「農曆新年愛情故事」封面。（受訪者提供）
新書「農曆新年愛情故事」封面。（受訪者提供）

灣區漫畫書作家楊謹倫是漫威超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」的原作者，也是目前在迪士尼+頻道熱播的「西遊ABC」劇集的原作者。他與著名插畫家LeUyen Pham合作的新書「農曆新年愛情故事（Lunar New Year Love Story)」，在本月由麥克米蘭出版社推出與讀者正式見面。

新書中講述了清新、現代和溫暖人心故事，帶有經典的浪漫喜劇色彩。還同時展現美國亞裔文化的方方面面。圍繞著西方傳統的情人節和東方傳統的農曆春節，將命運、懸疑、初戀和獅子舞等多種元素揉合在一起。

楊謹倫表示，故事的靈感來自於他和妻子最初約會時的經歷。因為剛開始戀愛的時候，還是他女朋友的妻子不願意過情人節。他就想到提議過農曆新年。以此為契機，送給她禮物和準備特別的驚喜。

楊謹倫與LeUyen Pham合作的新書「農曆新年愛情故事」，將在1月與讀者見面...
楊謹倫與LeUyen Pham合作的新書「農曆新年愛情故事」，將在1月與讀者見面。（受訪者提供）

插畫家LeUyen Pham是楊謹倫的合作夥伴。（受訪者提供）
插畫家LeUyen Pham是楊謹倫的合作夥伴。（受訪者提供）

但是楊謹倫表示，自己戀愛經歷並不豐富，寫起女性人物來總是捉襟見肘。好在他多年的老朋友插畫家LeUyen Pham有很多戀愛的經歷，而且他們早就有一起合作寫書的想法，這次終於如願。Pham將自己作為亞裔少女的成長經歷融入到故事中，給了這個浪漫故事完整的靈魂。

兩人還分享合作中的趣事。楊謹倫是個工作效率很高的作家，很早就把文字部分甚至畫稿完成。但Pham看了以後卻啼笑皆非。楊謹倫擅長的機智和詼諧的部分在文字和畫稿中都非常明顯，但卻缺少這個故事應有的浪漫元素。Pham表示，自己要極力忘掉楊謹倫的搞笑畫風，才能保持與故事風格一致的繪圖創作。

新書「農曆新年愛情故事」內頁節選。（受訪者提供）
新書「農曆新年愛情故事」內頁節選。（受訪者提供）

談到如何在故事中融入豐富的亞裔文化元素的同時，還保持其對一般讀者的吸引力，楊謹倫表示，農曆新年和獅子舞已經不僅是亞裔而且是整個美國文化的一部分。他的經驗是，對文化傳統細緻入微的真實再現，不僅不會令普通讀者望而卻步，反而會更吸引他們。

談到好萊塢最近盛行的包容性風潮下、誕生了很多少數族裔的經典，如描述非裔美國人的Black Panther，亞裔的「摘金奇緣」等。楊謹倫表示自己也是這一風潮的受益者，在「尚氣」系列被漫威改編成電影後，他的其他作品也紛紛被搬上螢屏。

不過楊謹倫表示，他始終覺得書籍本身才是和讀者交流的最好方式。再沒有比閱讀體驗更獨特、個人和親密的了。

亞裔 尚氣 漫威

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