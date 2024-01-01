中加州14歲少年涉殺苗族裔父母被捕 親屬眾籌後事費用

佛萊斯諾縣鄉下地區亞裔家庭於聖誕節假期後爆發驚人血案。（KFSN電視新聞畫面截屏）

中加州 的佛萊斯諾縣，聖誕假期後驚爆人倫慘劇。一名14歲逆子因涉嫌殺害苗族裔父母、重傷妹妹，面臨兩項謀殺控罪。死者的親屬在眾籌網GoFundMe 開設帳號和網頁，為倖存的兩個小孩籌募善款。

佛萊斯諾警方於12月27日夜間7時40分接獲911急救電話報案，稱縣內鄉下地區Dunlap路47000號街區爆發攻擊事件，電話求救人士為一名14歲男孩。這名男孩稱凶手闖入其房屋，攻擊他父母與妹妹，隨後開一輛小卡車逃遁。警方趕到命案現場後，發現屋內另有一名七歲男孩，身上無傷，目前警方已將這名小男孩交予親屬照顧。

警長札諾尼 (John Zanoni) 於記者會中表示，警調人員根據現場證據，發現報案14歲男孩造謠。當晚事件發生時，沒有任何外人闖入其家，該男孩即是兇嫌本人。根據警方描述，兇嫌使用多種武器，殺害攻擊父母與妹妹。札諾尼警長說，這是非常重大的悲劇事件，兩個小孩因其兄長暴行，喪失了父母雙親。

警方根據與受害妹妹與其親屬透露資訊，確認這名14歲男孩為主要兇嫌，警方尚未確認殺人動機。根據佛萊斯諾警局，兇嫌過去沒有犯案紀錄，或精神問題紀錄。

札洛尼警長指出，警方目前正調查全案中，他們想確認何以只有七歲大的弟弟未遭毒手。

佛萊斯諾縣警局資訊顯示，遭兒子殺害的父母雙親均為37歲，分別是父親楊路 (音譯，Lue Yang)與母親王瑟 (音譯，Se Vang) 。根據楊路的妹妹Mary Yang的臉書資料研判，他們應是苗族裔。

Mary Yang在GoFundMe上表示，哥哥楊路與大嫂王瑟，是一對有愛的（devoted）父母，平時家庭成員間的關係和睦，她對於楊路一家發生這樣的倫理慘劇感到震驚。「哥哥與大嫂去世後，留下一個重傷的孩子急需醫療費 ，還有另一名無辜的男孩，要承擔失去父母的傷痛」。她表示，遇害時兩人都沒有購買人生意外險，他們的葬禮以及重傷妹妹醫療費用，壓得家庭喘不過氣。

這起家庭倫理慘劇，讓Mary Yang家族的經濟面臨很大壓力。Mary Yang在GoFundMe上說，在高通膨時期，他們家遇到經濟挑戰更為艱難；請民眾伸出援手，幫助他們安葬楊路與王瑟，以及支付重傷孩子的醫療費。

佛萊斯諾地檢處正全力調查全案，當地警方亦將前往兇嫌學校調查，同時約談兇嫌的親友，暸解緣由。 警方已將兇嫌監禁於少年監管所。這名14歲男孩目前面臨兩項謀殺控罪與一項試圖謀殺控罪。

札諾尼警長表示，全案爆發前沒有任何預兆，希望從其親友身上，暸解造成這場大悲劇的可能因素。