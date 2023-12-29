巨浪襲擊灣區 聖他克魯茲、馬連縣海岸居民撤離

加州海岸線28日受到猛烈海浪的襲擊，迫使居住在聖塔克魯茲和馬林縣靠近海岸的居民緊急撤離。（海岸警衛隊提供）

加州 海岸線28日受到猛烈海浪的襲擊，迫使居住在聖他克魯茲 和馬連縣靠近海岸的居民緊急撤離，以避免可能的風險。

當天早上，沿岸的居民觀測到近30呎的海浪衝上海岸，景象十分壯觀。 在中午漲潮時，海水倒灌進防波堤，徹底淹沒了海岸邊的停車場。因大浪引起的洪水 還淹沒了海岸附近多個社區的街道，海水倒灌進民宅。

聖塔克魯茲縣Rio del Mar堤壩附近的居民在早上8時30分被下令撤離，這也是首個受到大浪影響的地區之一。

馬連縣的Stinson海灘也在上午10時被下達撤離令，以防止洪水和海浪災害，當地社區在下午重新開放。

之前官方發布了一連串洪水、海浪和大風警告，從洛杉磯縣到北加的洪堡縣，在當天都收到不同程度的影響，而一些居民也得以有機會，欣賞壯闊的海洋奇觀。

來自巴西的桑托斯（Jason Santos）表示，激烈的海浪太壯觀了。許多居民總是想儘可能靠近海灘，但又被意外湧入的海水嚇退。「真的太美了，」桑托斯說，「簡直令人屏息，它展現了大自然的力量」。