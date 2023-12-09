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樹齡135歲 舊金山「官方聖誕樹」點燈

編譯組／綜合報導
舊金山的 「官方聖誕樹」，一棵位於麥克拉倫小屋前、樹齡135年的蒙特瑞柏樹7日點燈儀式，吸引了數百名觀眾。（取材自官方臉書）
舊金山的 「官方聖誕樹」，一棵位於麥克拉倫小屋前、樹齡135年的蒙特瑞柏樹7日點燈儀式，吸引了數百名觀眾。（取材自官方臉書）

根據「舊金山觀察家」（San Francisco Examiner）報導，12月7日舊金山的 「官方聖誕樹」，一棵位於麥克拉倫小屋（McLaren Lodge）前、樹齡135年的蒙特瑞（Monterey）柏樹的點燈儀式吸引了數百名觀眾。

這棵聖誕樹被親切地稱為 「諾頓（Norton）」或 「約翰叔叔的樹（Uncle John′s tree）」，為紀念金門公園（Golden Gate Park）的設計者和首任公園主管麥克拉倫（John McLaren），樹上再次點綴著550盞五顏六色的節日燈泡。

這項活動可能是本市歷史最悠久的節日傳統，根據舊金山休閒和公園局（San Francisco Recreation and Park Department）的說法，麥克拉倫在節日期間點亮這棵樹，作為送給城市居民的禮物，因為當時正處於大蕭條的匱乏時期。

根據「希爾茲堡論壇報」（The Healdsburg Tribune）報導，麥克拉倫應加州亞戶外聖誕樹協會（Outdoor Christmas Tree Association of California）的要求，於1929年舉行了首次點燈儀式。

休閒和公園部估計諾頓已經接近中年，因為蒙特瑞柏樹可以活到300歲。麥克拉倫並沒有親自栽種這棵樹，但樹旁的麥克拉倫小屋（McLaren Lodge）在他1943年去世前曾是他的豪宅。

今年的點燈活動增加了各種宗教習俗，包括由Congregation Emanu-El的拉比明茨（Rabbi Sydney Mintz）主持的首次點燈儀式，以及由Glide Memorial 教會牧師懷特（Marvin White）主持的寬紮節（Kwanzaa kinara）。

舊金山娛休閒和公園局總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）說，加入這些節日傳統是為了 「反映舊金山人的多樣性，同時也慶祝我們的團結」。

「一年一度的點亮聖誕樹活動體現了我們對公園作為慶祝、交流以及社區場所的熱愛。」他說，「近一個世紀以來，舊金山人一直聚集在約翰叔叔的聖誕樹旁，為節日拉開序幕，而且一年比一年精采。」

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