爭取加薪12% 舊金山州大教職員今罷工

舊金山州立大學的教職工計畫在5日罷工一天。（舊金山州立大學網站）

舊金山 州立大學（San Francisco State Univeristy）的教職工計畫在今（5）日罷工 一天，作為全國最大的公立大學系統加州州立各校區集體行動的一部分。

加州州立大學四個校區的教職工在這一波將分別舉行一天的罷工，要求為數千名教授、圖書館管理員、體育教練和其他職工等漲薪，提供更多的育兒假等。

除舊金山州大以外，Cal Poly Pomona於昨天罷工，洛杉磯州大和沙加緬度州大則將分別在6日、7日舉行罷工。他們所屬的加州教職工協會（California Faculty Association）擁有2.9萬名成員。

工會的目標是爭取加薪12%，並將育兒假從六周增加到一個學期。工會還希望教職工的工作量更易於管理，有更方便的母乳餵養站，以及更多的男女通用廁所。

教職工協會沙加緬度分會主席盧娜（Anne Luna）表示，近年來房租、日用品、托兒所和生活必需品的成本都在上漲，因此教職工需要提供工資和福利水平。

盧娜說：「現在是時候停止將學費和納稅人的錢送給那些頭重腳輕的行政部門了。」

加州州立大學校長辦公室表示，工會的漲薪要求將增加大學系統3.8億元的日常性開支，比州政府在2023-2024學年為該系統增加的資金還要多出1.5億元。

負責人力資源的副校長佛里曼（Leora Freedman）在聲明中表示，學校認識到為教職工漲薪的必要性。但必須保障學校財務在未來是可持續性發展的。校長辦公室尊重教職工罷工的權利，並會做出準備，減少對校園的影響。

除教職工工會以外，大學所雇用的管道工、電工和維修工工會在上個月也舉行了罷工，以爭取更高的薪酬。其工會財務主管表示，州立大學技術工人的薪酬遠低於加州其他大學系統的平均水平。

今年為加州勞工罷工的大年，包括醫療保健人員、好萊塢演員和編劇、汽車工人等都為爭取更好的薪酬和工作條件而抗議。同時，州府還出台了新的法律，給予工人更多的帶薪病假，提高醫護人員和快餐業人員的工資等。