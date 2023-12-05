我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

爭取加薪12% 舊金山州大教職員今罷工

記者王子涵／舊金山報導
舊金山州立大學的教職工計畫在5日罷工一天。（舊金山州立大學網站）
舊金山州立大學的教職工計畫在5日罷工一天。（舊金山州立大學網站）

舊金山州立大學（San Francisco State Univeristy）的教職工計畫在今（5）日罷工一天，作為全國最大的公立大學系統加州州立各校區集體行動的一部分。

加州州立大學四個校區的教職工在這一波將分別舉行一天的罷工，要求為數千名教授、圖書館管理員、體育教練和其他職工等漲薪，提供更多的育兒假等。

除舊金山州大以外，Cal Poly Pomona於昨天罷工，洛杉磯州大和沙加緬度州大則將分別在6日、7日舉行罷工。他們所屬的加州教職工協會（California Faculty Association）擁有2.9萬名成員。

工會的目標是爭取加薪12%，並將育兒假從六周增加到一個學期。工會還希望教職工的工作量更易於管理，有更方便的母乳餵養站，以及更多的男女通用廁所。

教職工協會沙加緬度分會主席盧娜（Anne Luna）表示，近年來房租、日用品、托兒所和生活必需品的成本都在上漲，因此教職工需要提供工資和福利水平。

盧娜說：「現在是時候停止將學費和納稅人的錢送給那些頭重腳輕的行政部門了。」

加州州立大學校長辦公室表示，工會的漲薪要求將增加大學系統3.8億元的日常性開支，比州政府在2023-2024學年為該系統增加的資金還要多出1.5億元。

負責人力資源的副校長佛里曼（Leora Freedman）在聲明中表示，學校認識到為教職工漲薪的必要性。但必須保障學校財務在未來是可持續性發展的。校長辦公室尊重教職工罷工的權利，並會做出準備，減少對校園的影響。

除教職工工會以外，大學所雇用的管道工、電工和維修工工會在上個月也舉行了罷工，以爭取更高的薪酬。其工會財務主管表示，州立大學技術工人的薪酬遠低於加州其他大學系統的平均水平。

今年為加州勞工罷工的大年，包括醫療保健人員、好萊塢演員和編劇、汽車工人等都為爭取更好的薪酬和工作條件而抗議。同時，州府還出台了新的法律，給予工人更多的帶薪病假，提高醫護人員和快餐業人員的工資等。

去年，加州大學的助教和研究生雇員舉行了為期一個月的罷工，導致秋季學期的課程中斷。

加州教職工協會擁有2.9萬名成員，組織州大四大校區的教職工分別罷工一天。（加州教...
加州教職工協會擁有2.9萬名成員，組織州大四大校區的教職工分別罷工一天。（加州教職工協會提供）

罷工 加州大學 舊金山

上一則

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

延伸閱讀

Levi‘s繼承人競選市長 羅瑞德想讓下一代繼續以舊金山為榮

Levi‘s繼承人競選市長 羅瑞德想讓下一代繼續以舊金山為榮
巴洛阿圖兒童博物館 加州恐龍花園開放

巴洛阿圖兒童博物館 加州恐龍花園開放
私密景點／舊金山唐人街 舞孃博物館有故事

私密景點／舊金山唐人街 舞孃博物館有故事
加州歸還40畝原住民祖傳土地

加州歸還40畝原住民祖傳土地
爭取加薪 新州護士罷工近4個月 堅持醫院改進

爭取加薪 新州護士罷工近4個月 堅持醫院改進

熱門新聞

從史丹福退學的郭文景與夥伴創建Pika公司，獲眾多矽谷大老投資。（記者徐蓓蓓／翻攝）

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

2023-12-04 01:20
「小滿飯糰」店內只賣飯糰，飲料的選擇則有豆漿與豆漿紅茶，對於家鄉在高雄的Mina來說，豆漿加紅茶是很常見的飲料。（店家提供）

護理師逆勢創業 台式「小滿飯糰」在矽谷異軍突起

2023-12-03 13:34
位於3491 McKee Road, San Jose的美國銀行分行將於2024年關閉（截取自谷歌地圖）

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

2023-11-30 14:22
設在舊金山的幽靈廚房。(Cloud Kitchens網頁）

灣區幽靈廚房外送員霸路 惹民怨

2023-11-30 01:20
阿賽頓名列全美房地產最貴郵區之首。(Getty Images)

全美最貴25個郵遞區加州占19席 阿賽頓連7年居榜首

2023-11-29 01:20
想要一觀美麗的優勝美地火瀑布，不僅要搶得入園資格，還需要當天氣候的允許，才有機會看到。（蓁蓁的旅行日記Loving Travel提供）

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

2023-11-28 01:20

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議