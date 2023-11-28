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舊金山迎聖誕節 5個活動讓整個12月很歡樂

編譯組／綜合報導
舊金山市府與當地組織推出五大活動，讓居民12月可盡情娛樂。（美聯社）
舊金山市府與當地組織推出五大活動，讓居民12月可盡情娛樂。（美聯社）

根據「舊金山觀察家」（San Francisco Examiner）報導，市政官員和當地組織想出了很多辦法，讓居民們在新的一年都能過上快樂、明亮的日子。

以下是五項在本市舉辦的活動，它們將讓您在整個12月都能盡情娛樂。

「Let's Glow SF」，12月1日

作為全國最大的節日投影藝術節，「Let's Glow SF」將在12月10日前把舊金山市中心變成一個冬季仙境。高科技項目和激光將在五座建築的外牆上展示藝術設計：渡輪大廈、Salesforce大廈、Hobart大廈、One Bush、太平洋海岸證券交易所（the Pacific Coast Stock Exchange）和萊德斯多夫商業步行街（Landing at Leidesdorff）。高蹺表演者將在投影之間為觀眾獻上精采表演，此外還有以節日為主題的食品和飲料，如冰可可和煙熏食品。

「Entwined: Elder Mother」，12月7日

舊金山公園聯盟（San Francisco Parks Alliance）和舊金山休閑和公園局（San Francisco Recreation and Parks Department）將與灣區藝術家Charles Gadeken合作舉辦「Entwined: Elder Mother」公共藝術裝置，將占據金門公園的JFK步行長廊（John. F. Kennedy Promenade）和Peacock Meadow。

該作品是一棵30呎高的金屬雕塑樹，樹冠長達25呎。整個裝置上分布著六個二維碼，遊客可以通過二維碼控制不同雕塑的照明模式。此外，從12月7日在McLaren Lodge舉行的節日樹點亮儀式開始，每月都將結合該裝置舉辦現場活動。

聯合廣場（Union Square）的「梅西百貨（Macy's）假日慶祝活動」，從現在開始一直持續到新年

梅西百貨的聖誕樹已經點亮，滑冰者在近旁的溜冰場可以一直滑到新年。聖誕老人將於11月24日周五重返梅西百貨聯合廣場店，您可以上網預約。

此外，商店的櫥窗裡還擺滿了準備從舊金山防止虐待動物協會（San Francisco SPCA）領養的小狗和小貓。它們將展出至12月31日周日。

「聯合廣場冬季漫步」（Winter Walk in Union Square），12月15-24日

聯合廣場最具節日氣氛的傳統活動之一，將重返Stockton街，為人們帶來為期10天的節日歡樂。在今年的活動中，綠色的假草被換成了裝飾性的冰川、企鵝和北極熊。遊客可以沿著 「飾品小徑 」（Ornament Trail）漫步，這條小徑由當地藝術家設計的大型飾品組成。

由Sunset Mercantile策劃的室內節日集市，每天將有60多家來自本市和灣區的本地供應商輪番登場，同時還有藝術品和手工藝品以及其他活動。主辦方還將與Off the Grid合作，為活動提供大量餐車以及特色雞尾酒和飲料酒吧。活動期間還將有聖誕老人到訪，並提供與舊金山防止虐待動物協會的寵物互動、捐贈和領養的機會。

「聖誕老人內褲跑」（Santa's Skivvies Run），12月16日

一年一度的節日內衣趣味跑步、健走和籌款活動將再次穿越卡斯楚（Castro）街區，為舊金山愛滋病基金會籌款。我們鼓勵參賽者身著內衣、節日盛裝或任何讓自己感到舒適的服裝，在一英里的賽道上盡情奔跑。活動還包括聖誕老人村、頒獎儀式、走秀和變裝秀。

舊金山 梅西百貨 雕塑

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