「加州是為所有人的」研討會 聚焦仇恨犯罪

「加州是爲所有人的」線上研討會海報。（Zoom會議）

美國猶太 民族委員會（American Jewish Commitee，AJC）20日主持「加州 是爲所有人的」（California is for Everyone）線上研討會。 加州民權部門戰略倡議副主任門羅（Becky Monroe）和AJC對抗反猶主義部門副主管桑德勒（Alyssa Sandler）鼓勵對仇恨犯罪 和仇恨事件進行識別和報告。

門羅所屬的加州民權部門正在協助各社區對抗仇恨，並爭取各社區之間的信任。她表示，如果任何個體受到仇恨和歧視的攻擊，都可以向民權部門和執法部門報告。民權部門的工作人員將爲仇恨針對的受害者提供他們擁有的選擇和可採取的措施。

「我們提供專業人員協調服務，」她說，「意思是我們不只會告訴你『這裡有五個選擇，祝你好運。』，我們會告訴你這五個選擇是什麼，你想要和我們 擁有專業人員通話，看他們能不能幫助你？如果不行，我們會和你待在一起，我們會找到其他能夠幫到你的專業人員。」

如今以色列與哈馬斯開戰，出現了許多針對以色列的仇恨犯罪和仇恨事件。 作為AJC中「對抗反猶太主義」部門副主管，桑德勒介紹了AJC和美國國家戰略一起對抗反猶太主義的工作。

AJC在2021年就向美國政府呼籲，採取國家級的對抗反猶主義的措施。 經過多個月的努力，2023年5月25日，拜登總統簽署了美國國家對抗反猶太主義戰略」（The U.S. National Strategy to Counter Antisemitism）。 戰略分成四大支柱：提高對反猶主義的意識和理解（包括其對美國的威脅）、提高猶太社區的安全和安保、反制反猶主義的正常化、建造跨社區團結和集體行動來對抗仇恨。

「對抗反猶主義不只是猶太人的工作，」桑德勒表示，「它需要全社會共同的努力。」

門羅鼓勵大家向執法部門和民權部門報告仇恨犯罪和仇恨事件。除了仇恨應該被制止之外，也因為可以幫助他們收集數據進而指定策略，來幫助防止仇恨犯罪與加強對仇恨犯罪的反應能力。

關於仇恨事件（Hate Incidents），門羅表示，有些仇恨行為沒有上升到犯罪的程度，但可能也侵犯了受害者的民事權利。 她鼓勵大家不要放棄通報這些事件的機會。