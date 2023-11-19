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出席首屆全美亞太裔民選官員峰會 劉雲平談AI立法：避免歧視亞裔

記者劉先進／舊金山報導
首屆全美亞太裔民選官員峰會，18日在舊金山舉行。（記者劉先進/攝影）
首屆全美亞太裔民選官員峰會，18日在舊金山舉行。（記者劉先進/攝影）

亞太裔聯盟（API Coalition）及全美公民領袖組織（Civic Leadership USA）聯合舉辦的首屆全美亞太裔民選官員峰會，18日在舊金山舉行。聯邦眾議員趙美心、劉雲平、舊金山市長布里德和市議員陳詩敏等參加。劉雲平表示，他參與提出了三項關於人工智慧的法案。其中之一是，在面部識別技術上設置防護欄，避免執法機構使用這種技術來歧視亞裔和其他少數群體。

數百名聯邦、州和地方亞太裔民選官員，18日齊聚一堂。華裔代理勞工部長蘇維思發來祝賀視頻。都布林市議員胡欣等參加。亞太裔聯盟主席李建（Andy Li）表示，希望藉助峰會給亞太裔民選官員搭建網絡，共用資源，提升官員能力，在職業道路上更加精進。

劉雲平表示，他參與提出了三項關於人工智慧的法案。其中一項是在面部識別技術上設置防護欄，避免執法機構使用這種技術，歧視亞裔和其他少數群體，因為該技術對皮膚較黑的人準確度較低。提出的第二項立法中，他建議不能用人工智慧來發射核武器。必須由人類來做決定，永遠不會讓電腦來決策。這也是一項兩黨法案。另外他還提出一項兩黨法案，建議成立一個國家人工智慧委員會，就如何監管AI向國會提出建議。「我提出的法案很少。一直在眾議院討論。大家只是想阻止愚蠢的事情，避免政府關門。共和黨幹掉了自己的議長，眾議院關閉了三個星期，所以我們現在只是在趕進度，但期待明年能努力完成這項立法。」

舊金山此前無人駕駛車輛出現一些問題，包括堵塞住道路，延誤救護車救治病患等。劉雲平表示。雖然他認為未來會有有無人駕駛汽車。但現在，需要有更多的監管，以確保在我們實現無人駕駛的過程中，不會無意中造成人員傷亡。「無人駕駛汽車技術固然令人驚歎，但還不是百分之百準確。最終，它將會出現在社會的很多地方，但現在我們要小心，當我們在開發和部署它的時候，不要最終造成不必要的人員傷亡。」

他說，交通部、國家公路交通安全局，已經擁有監管無人駕駛汽車的權力。希望他們能對其進行更嚴格的審查，確保部署不會造成不必要的傷亡。

首屆全美亞太裔民選官員峰會，18日在舊金山舉行。（記者劉先進/攝影）
首屆全美亞太裔民選官員峰會，18日在舊金山舉行。（記者劉先進/攝影）
聯邦眾議員劉雲平表示，他參與提案，在面部識別技術上設置防護欄。（記者劉先進/攝影...
聯邦眾議員劉雲平表示，他參與提案，在面部識別技術上設置防護欄。（記者劉先進/攝影）

劉雲平 人工智慧 舊金山

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