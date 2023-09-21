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南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

金色年華攝影賽 各組冠軍出爐

本報訊
耆英組第一名：作品編號4，名稱「金色年華鐵馬互助」。
耆英組第一名：作品編號4，名稱「金色年華鐵馬互助」。

世界日報主辦的「金色年華」攝影比賽經過評委評審，各組別第一名已經產生。

青少年組第一名：作品編號104，名稱「稻子白米飯魔術師阿公」，投稿人Dylan Kung。作品描述：「今年暑假回台灣跟阿公去田裡趕小鳥，阿公說小鳥吃了很多稻子，要放鞭炮把他們趕走，我安慰阿公說稻子很多他們不會吃光，我也偷偷拔了一些稻子帶回家，原來好吃的白米飯就是稻子變出來的啊，好神奇喔！」

評委評語: 1.祖孫開心相聚; 2.構優適; 3. 色彩純净, 主題凸顯; 4.運用田埂與祖孫直線相連的巧思。

成人組第一名：作品編號135，名稱「壓軸好戲 (Grand Finale)」，投稿人Jean Zuo （左僑僑）。作品描述：「家父廚藝了得！父親熱情好客， 不用幫手能上一桌子佳餚讓賓主盡歡！家宴上有人讚他的作品就讓他心滿意足了。 」

評委評語: 1.融合生活與個人興趣,人生依然精彩 2. 圖片人物構圖適中, 背景柔和。

耆英組第一名：作品編號4，名稱「金色年華鐵馬互助」，投稿人姓名: Lily Tan。作品描述: 「金色年華同伴一同春遊騎車，不幸我的自行車爆胎，三位同伴同時為我補胎換胎， 助我騎完全程。騎士同僚門的深厚親切關懷與親密交流，讓我感動不已。」

評委評語:  1.朋友互助協力, 共享金色年華; 2.構圖匀稱; 3. 光影協調; 4.畫面設計具巧思。

人氣獎第一名：作品編號:057，名稱「金色年華」，投稿人[email protected]。作品描述: 「80多歲的老奶奶喜愛活動，參加多個社團活動，您瞧瞧真是光鮮亮麗風華正盛，毫不遜色年輕漂亮的小靚仔。」

評委評語: 1.享受歌唱的愉悅與自信; 2.主題突出; 3. 側面拍攝更協調。

人氣獎第一名：作品編號:057，名稱「金色年華」。（主辦單位提供）
人氣獎第一名：作品編號:057，名稱「金色年華」。（主辦單位提供）
青少年組第一名：作品編號104，名稱「稻子白米飯魔術師阿公」。（主辦單位提供）
青少年組第一名：作品編號104，名稱「稻子白米飯魔術師阿公」。（主辦單位提供）
成人組第一名：作品編號135，名稱「壓軸好戲 (Grand Finale)」。（...
成人組第一名：作品編號135，名稱「壓軸好戲 (Grand Finale)」。（主辦單位提供）

世界日報

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