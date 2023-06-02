華埠餅店行刺案 檢：兇嫌沒證據有精神病 將控多項重罪

謝安宜（中）表示，沒有證據表明華埠行刺兇嫌有精神疾病，將控重罪。（記者李怡／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜6月1日下午召開中文媒體記者會，發布了華埠 餅店刺傷案件進展，她表示，61歲嫌犯黎福寶（音譯，Fook Poy Lai）因涉嫌在29日刺傷58歲的華埠永興餅店女性員工，被控企圖謀殺、致命武器攻擊、毆打造成嚴重身體傷害、非法監禁，以及二級盜竊等多項重罪。如果所有指控罪名成立，他將面臨終身監禁。她指出，目前沒有任何資訊和證據可以確認兇手有精神健康問題。

日前黎福寶首次出庭時，辯護律師要求對其進行心理健康 狀況評估。對此，謝安宜回應：「關於此案件，我想澄清的是，沒有任何資訊可以確認黎福寶有心理健康問題。假設他確實有心理健康問題，通常也不會影響到我們的指控程序。即使在他無法理解法庭程序、無法協助律師進行辯護的情況下，也必須由精神病醫生評估，出示相關報告。但目前看，此案件並不是這樣的情況。」

謝安宜表示，嫌犯黎福寶曾於2016年在舊金山花園角刺傷一名老人而被判謀殺未遂。他在該案中被判處九年的監獄刑期。最近剛獲假釋，從監獄出來。謝安宜無奈表示，「釋放他並不是我的辦公室決定，我們曾反對將他釋放到舊金山，但遭到否決。這是因為加州法律規定，完成服刑85%時間，即可釋放」。

黎福寶29日當天被捕後，一直被拘留。檢察官要求法院對被告進行拘留，不得保釋，因為他對公共安全構成威脅，並撤銷其假釋。

29日上午的襲擊案，頗為驚悚。本報之前報導，永興餅店東主陳永興、目擊者中華總會館商董李殿邦、人和總會館主席蔣澤綿都描述，黎福寶拿著刀忽然衝入餅店食品展示櫃後方，對著華裔女性員工背部和頸部狂捅四刀。女員工不斷掙扎，飛奔出去，跌倒在地，到處是鮮血。

店東陳永興表示，目前受傷的女員工已經脫離生命危險，希望她早日康復。他說，華埠需要人人站出來，左鄰右舍守望相助。治安的根本改善，還需要市府和警局強力執法。

謝安宜表示，地檢處每天都與舊金山警方保持密切溝通，以確保華埠社區的安全。不只確保來自世界各地的遊客，更要確保當地居民和小商業者的安全，也會將此案件的責任追究到底。

地檢辦公室表示，案件仍然在調查中。如任何人有案件相關線索，可撥打舊金山警察局熱線1-415-575-4444，或發短信給TIP411並以SFPD開頭。可以匿名舉報。