我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大糧食券受惠者 國會議員陸天娜提案簡化申請流程

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

華埠餅店行刺案 檢：兇嫌沒證據有精神病 將控多項重罪

記者李怡／舊金山報導
謝安宜（中）表示，沒有證據表明華埠行刺兇嫌有精神疾病，將控重罪。（記者李怡／攝影）
謝安宜（中）表示，沒有證據表明華埠行刺兇嫌有精神疾病，將控重罪。（記者李怡／攝影）

舊金山地檢長謝安宜6月1日下午召開中文媒體記者會，發布了華埠餅店刺傷案件進展，她表示，61歲嫌犯黎福寶（音譯，Fook Poy Lai）因涉嫌在29日刺傷58歲的華埠永興餅店女性員工，被控企圖謀殺、致命武器攻擊、毆打造成嚴重身體傷害、非法監禁，以及二級盜竊等多項重罪。如果所有指控罪名成立，他將面臨終身監禁。她指出，目前沒有任何資訊和證據可以確認兇手有精神健康問題。

日前黎福寶首次出庭時，辯護律師要求對其進行心理健康狀況評估。對此，謝安宜回應：「關於此案件，我想澄清的是，沒有任何資訊可以確認黎福寶有心理健康問題。假設他確實有心理健康問題，通常也不會影響到我們的指控程序。即使在他無法理解法庭程序、無法協助律師進行辯護的情況下，也必須由精神病醫生評估，出示相關報告。但目前看，此案件並不是這樣的情況。」

謝安宜表示，嫌犯黎福寶曾於2016年在舊金山花園角刺傷一名老人而被判謀殺未遂。他在該案中被判處九年的監獄刑期。最近剛獲假釋，從監獄出來。謝安宜無奈表示，「釋放他並不是我的辦公室決定，我們曾反對將他釋放到舊金山，但遭到否決。這是因為加州法律規定，完成服刑85%時間，即可釋放」。

黎福寶29日當天被捕後，一直被拘留。檢察官要求法院對被告進行拘留，不得保釋，因為他對公共安全構成威脅，並撤銷其假釋。

29日上午的襲擊案，頗為驚悚。本報之前報導，永興餅店東主陳永興、目擊者中華總會館商董李殿邦、人和總會館主席蔣澤綿都描述，黎福寶拿著刀忽然衝入餅店食品展示櫃後方，對著華裔女性員工背部和頸部狂捅四刀。女員工不斷掙扎，飛奔出去，跌倒在地，到處是鮮血。

店東陳永興表示，目前受傷的女員工已經脫離生命危險，希望她早日康復。他說，華埠需要人人站出來，左鄰右舍守望相助。治安的根本改善，還需要市府和警局強力執法。

謝安宜表示，地檢處每天都與舊金山警方保持密切溝通，以確保華埠社區的安全。不只確保來自世界各地的遊客，更要確保當地居民和小商業者的安全，也會將此案件的責任追究到底。

地檢辦公室表示，案件仍然在調查中。如任何人有案件相關線索，可撥打舊金山警察局熱線1-415-575-4444，或發短信給TIP411並以SFPD開頭。可以匿名舉報。

舊金山 華埠 心理健康

上一則

生死教育 掌握命運免費公開講座

下一則

遇3持槍匪徒 阿縣法官勞力士表、車鑰匙被搶

延伸閱讀

「2023舊金山功夫日」6月3日在華埠開幕

「2023舊金山功夫日」6月3日在華埠開幕
華埠餅店刺人案 兇手被控多項重罪

華埠餅店刺人案 兇手被控多項重罪
一分鐘看加州／洛杉磯發跡處 有華人歷史

一分鐘看加州／洛杉磯發跡處 有華人歷史
紐約客談／華埠維權 口號大於行動

紐約客談／華埠維權 口號大於行動
華裔警官朱永豪 榮升舊金山亞裔警察協會會長

華裔警官朱永豪 榮升舊金山亞裔警察協會會長

熱門新聞

圖為拿刀刺人的行兇者。（受訪者供圖）

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

2023-05-29 19:40
「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(左)30日即將入監服刑，她和伴侶艾文斯(右)29日帶著兩個孩子到海灘戲水。圖為兩人今年3月走出聖荷西聯邦法院。(Getty Imagea)

Theranos荷姆斯30日到德州監獄報到 獄友放話要她洗碗盤

2023-05-29 20:25
現年39歲的伊莉莎白·荷姆斯創辦矽谷血液測試新創公司Theranos、編造血液檢測新科技謊言、欺騙投資者，現在詐欺罪定讞，30日將正式入獄服刑。但人們仍在苦苦揣測她的動機。 (Getty Images)

矽谷「惡血」騙局 荷姆斯5月30日入獄 動機仍成謎

2023-05-27 20:14
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

2023-06-01 20:48
Cherry Time（取自果園Instagram）

灣區櫻桃季姍姍來遲 五大採摘果園熱情推薦

2023-05-25 17:51
這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

2023-05-23 23:31

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行