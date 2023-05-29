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作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

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多位亞裔藝術家談仇亞經歷 菲裔作家：表弟走錯樓被槍殺

記者劉先進╱屋崙報導
演藝劇場Eth-Noh-Tec和屋崙亞洲文化中心，28日在屋崙華埠舉行活動，名為「像竹子一樣強壯：仇亞暴力時代，治癒和韌性的故事」。（記者劉先進╱攝影）
演藝劇場Eth-Noh-Tec和屋崙亞洲文化中心，28日在屋崙華埠舉行活動，名為「像竹子一樣強壯：仇亞暴力時代，治癒和韌性的故事」。（記者劉先進╱攝影）

演藝劇場Eth-Noh-Tec和屋崙亞洲文化中心，28日在屋崙華埠舉行活動，名為「像竹子一樣強壯：仇亞暴力時代，治癒和韌性的故事」。多個亞裔作家或藝術家講述自身經歷。菲律賓裔專欄作家吉耶爾莫（Emil Guillermo）說，他27歲的表弟，在大學畢業前一晚喝醉酒走錯公寓樓，結果被人射殺，至今令人心痛。

Eth-Noh-Tec成立於1981年，由華裔王玉全（Nancy Wang）和先生Robert Kikuchi-Yngojo聯合創立。該劇院開發了一種獨特的講故事風格，將音樂、舞蹈、有節奏的對話、生動的面部表情和口語交織在一起，向全國和國際上的成人和兒童展示古代和當代的亞洲故事。王玉全也講述小時候被人辱罵「中國佬」、「瞇瞇眼」（Chink）等經歷。

吉耶爾莫主持博客Emil Amok，撰寫亞裔人生活方面的文章，刊登在全國各地主流報紙上。他回憶小時候被人霸凌的故事。在讀七年級時，他遇到過一個霸淩者Danny，對方每次都用某些邏輯強行要錢，「他會說，給我25分錢。如果不給錢，他會踢我的屁股，搶走我身上所有值錢的東西，不僅是這25美分，還可能找到我鞋裡面的錢。」

最讓人心痛的往事，是他表弟Stephen，曾住在舊金山一個公寓中。27歲才從舊金山州立大學畢業。畢業前一天晚上，他外出慶祝，喝得酩酊大醉。試圖回到自家五樓的公寓，結果走到了三樓，因為所有的公寓門看起來都一樣，沒有差別。他試著去敲門、拉開門，邁步走進去。但越過門檻後，一個退休的保安拿著22口徑的槍，向他的心臟射擊，打死了他。

後來保安自首，在監獄裡面待了三晚上，就放出來了。「這就是正義。我的朋友說，地檢長不會起訴這個人，因為你越過了門檻，這些人擔心自己的生命安全，法律規定可以這樣打死人。我們必須要有一些自由裁量權。有一些東西，可以改變法律。這是一個錯誤。我的表弟比我的個子還小，（怎麼可能威脅人）。」

居住在加州的韓裔劇作家、演員、導演和故事講述者M.J.Kang曾贏得了五次故事大滿貫獎項Moth，作品也出現在PBS、今日美國和NPR上。

她說，一家住在南加威尼斯海灘(Venice Beach)。疫情後有一次和女兒外出吃冰淇淋。回來路上，她和13歲的女兒戴上口罩。路上的四個年輕人忽然圍了過來，他們人高馬大，不斷對著他們故意咳嗽，還放肆的大聲笑著。她不知該說些什麼，女兒抓住了她的胳膊，拉了她出來。

四人笑得更厲害，女兒說必須回家。「我是跆拳道黑帶第三級，如果必須做任何事（保護自己），我知道該怎麼辦。但在那一刻，我就想著離開回家，保持安全。回到家，先生得知後想去對峙，但有點遠。我試圖報警，但電話擱置延遲了一個小時，我掛斷電話去睡覺。」

M.J.Kang回憶，四歲時，她在沙發上發現零錢，於是外出去買喜歡的蘋果味甜甜圈。她買到甜甜圈後，因為不想姐妹擔憂自己的安全，抄小道走了小巷子。沒想到一個穿著紐扣襯衫、工作靴、牛仔褲的男子忽然抓住她說，回家去。「我說，正在回家。他說，不是，我叫你『滾回你來的地方』。我當時踢了他一腳，飛速跑回家。」

居住在加州的韓裔劇作家、演員、導演和故事講述著M.J.Kang，講述被歧視的經歷...
居住在加州的韓裔劇作家、演員、導演和故事講述著M.J.Kang，講述被歧視的經歷。（記者劉先進╱攝影）
菲律賓裔專欄作家吉耶爾莫說，他27歲的表弟，在大學畢業前一晚，喝醉酒走錯公寓樓，...
菲律賓裔專欄作家吉耶爾莫說，他27歲的表弟，在大學畢業前一晚，喝醉酒走錯公寓樓，結果被人射殺，至今令人心痛。（記者劉先進╱攝影）

亞裔 舊金山 屋崙

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