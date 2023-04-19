我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

裁員頻傳…矽谷科技業仍強勁 「台灣可找角度切入」

記者李榮／灣區報導

矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）發布的「Silicon Valley Index」統計報告，對了解矽谷目前的樣貌與未來的趨勢有相當的參考價值。駐舊金山科技組根據報告指出，疫情、遠距工作以及科技業裁員潮雖然都影響了矽谷，另外也有人口移出、老化，以及貧富差距擴大的問題，但矽谷仍還是有科技上的優勢，台灣也可在其中找出配合的角度切入。

科技組指出，灣區科技與生物科技產業雖接連傳出裁員，但經濟與工作市場依然強勁。其實，2020年到2022年爆發新冠肺炎疫情時，許多民眾遠距上班、學習和上網採購，矽谷與舊金山科技公司大量增聘科技類員工。而在2022年重啟經濟之後，遠距工作的需求大減，網路科技公司工作量需求銳減、停止增聘員工，預期科技業未來會經過一段重新調整的過程。

另一方面，根據矽谷指數，當前矽谷與灣區工作機會主要來自少數科技大廠。Google、蘋果、以及臉書的母公司Meta的員工占矽谷地區全部科技員工的19%。另外，矽谷與舊金山地區42%的員工服務於當地30家主要科技廠商，也使得這些大公司的影響力深遠而巨大。

科技組表示，台灣應該在既有的優勢科技領域之上，發展下世代具潛力的前瞻科技。對照矽谷現況與台灣整體國家科技布局，除了在台灣既有的「前瞻半導體」優勢領域繼續往前推進外，科技人才的聚落也可強化其他前瞻領域，像是人工智慧（AI）、太空與6G、資安、淨零科技、生物醫學、國防科技等。特別是台灣在高階科技人才上的素質高，如果能持續進行基礎學術研究與產業的結合，並與矽谷的前緣科技領域合作，加強兩地之間在科技研發及人培的連結，可以進而建立新興領域的供應鏈。

科技組也建議，在科技發展持續邁進之餘，台灣應打造具人文特性的科技生態。疫情之後，如AI、6G、資安、智慧醫療等新興科技進步速度非常快，對於人們身心健康及社會、經濟、地緣政治各面向都有影響。因此，應進行跨領域系統的研究，作為建立未來社會的基礎，以發揮兼蓄人文社會底蘊的科技力量，同時也輔助台灣科技轉型，建立較為人性的科技生態環境。

矽谷 疫情 舊金山

上一則

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

下一則

一分鐘看加州／南加莫伊斯樓 列國家歷史地標

延伸閱讀

Vox：Meta最新一波裁員 將宣布再裁4000人

Vox：Meta最新一波裁員 將宣布再裁4000人
富裕人口外遷 加劇灣區「厄運循環」

富裕人口外遷 加劇灣區「厄運循環」
EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘
矽谷裁員 老將找到新舞台 投身綠能或AI領域

矽谷裁員 老將找到新舞台 投身綠能或AI領域
美中半導體熱戰 矽谷業界華人：不分陸台 互幫互助

美中半導體熱戰 矽谷業界華人：不分陸台 互幫互助

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59
灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」