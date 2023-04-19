裁員頻傳…矽谷科技業仍強勁 「台灣可找角度切入」

「矽谷 聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）發布的「Silicon Valley Index」統計報告，對了解矽谷目前的樣貌與未來的趨勢有相當的參考價值。駐舊金山 科技組根據報告指出，疫情 、遠距工作以及科技業裁員潮雖然都影響了矽谷，另外也有人口移出、老化，以及貧富差距擴大的問題，但矽谷仍還是有科技上的優勢，台灣也可在其中找出配合的角度切入。

科技組指出，灣區科技與生物科技產業雖接連傳出裁員，但經濟與工作市場依然強勁。其實，2020年到2022年爆發新冠肺炎疫情時，許多民眾遠距上班、學習和上網採購，矽谷與舊金山科技公司大量增聘科技類員工。而在2022年重啟經濟之後，遠距工作的需求大減，網路科技公司工作量需求銳減、停止增聘員工，預期科技業未來會經過一段重新調整的過程。

另一方面，根據矽谷指數，當前矽谷與灣區工作機會主要來自少數科技大廠。Google、蘋果、以及臉書的母公司Meta的員工占矽谷地區全部科技員工的19%。另外，矽谷與舊金山地區42%的員工服務於當地30家主要科技廠商，也使得這些大公司的影響力深遠而巨大。

科技組表示，台灣應該在既有的優勢科技領域之上，發展下世代具潛力的前瞻科技。對照矽谷現況與台灣整體國家科技布局，除了在台灣既有的「前瞻半導體」優勢領域繼續往前推進外，科技人才的聚落也可強化其他前瞻領域，像是人工智慧（AI）、太空與6G、資安、淨零科技、生物醫學、國防科技等。特別是台灣在高階科技人才上的素質高，如果能持續進行基礎學術研究與產業的結合，並與矽谷的前緣科技領域合作，加強兩地之間在科技研發及人培的連結，可以進而建立新興領域的供應鏈。

科技組也建議，在科技發展持續邁進之餘，台灣應打造具人文特性的科技生態。疫情之後，如AI、6G、資安、智慧醫療等新興科技進步速度非常快，對於人們身心健康及社會、經濟、地緣政治各面向都有影響。因此，應進行跨領域系統的研究，作為建立未來社會的基礎，以發揮兼蓄人文社會底蘊的科技力量，同時也輔助台灣科技轉型，建立較為人性的科技生態環境。