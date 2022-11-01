11月8日投票 阿拉米達縣提案簡介

提案D：保護農業與開放空間法案

提案摘要：是否允許大宗農業區將農業建築的最大容積率設為0.025？是否允許大宗農業區與資源管理區將有棚馬場的最大容積率設為0.025？

通過要求：50%以上贊成票

提案E：阿拉米達市城市憲章修正案

提案摘要：是否允許將阿拉米達市市長和市議員年薪提高為3600元和1200元？阿拉米達市市長與市議員年薪自1970年代以來沒有調整過。

通過要求：50%以上贊成票

提案F：阿拉米達市臨時租住稅

提案摘要：是否應將阿拉米達市飯店、汽車旅館、短租屋的臨時租住稅從10%提高到14%，稅金用於一般政府服務支出？

通過要求：50%以上贊成票

提案G：Livermore Valley Joint聯合學區債券

提案摘要：是否應授權Livermore Valley Joint聯合學區發行4億5000萬元債券，用於升級老舊教室、實驗室、職業培訓設備、支援教學課程、維修漏水屋頂、管線、電氣系統、冷暖氣系統以及提高校園安全？

通過要求：55%以上贊成票

提案H：屋崙 聯合學區地塊稅

提案摘要：是否應允許屋崙聯合學區在不提高稅率的情況下，將現行地塊稅延長14年，稅金將用於為學生打好升學和就業基礎、吸引和留住優秀教師、提供學生課業輔導和諮詢服務？

通過要求：66⅔%以上贊成票

提案I：布利桑頓聯合學區發行債券

提案摘要：是否應授權布利桑頓聯合學區發行3億9500萬元債券，用於更換老舊管道、屋頂、電氣與冷暖氣系統、教室、科學實驗室、其他設施等？

通過要求：55%以上贊成票

提案J：Sunol Glen聯合學區發行債券

提案摘要：是否應授權Sunol Glen聯合學區發行1090萬元債券，更換學校老舊設施、電氣與冷暖氣系統、翻新教室、實驗室、屋頂等？

通過要求：55%以上贊成票

提案K：阿爾巴尼緊急服務稅

提案摘要：是否應取消目前兩項緊急服務稅，並以每平方呎土地0.074元的金額對住宅和商業物業徵收新緊急醫療服務、先進維生系統和消防特別稅？

通過要求：⅔以上贊成票

提案L：柏克萊發行債券

提案摘要：是否應授權柏克萊發行6億5000萬元債券，用於興建可負擔住房、維修街道、人行道和地下設施、改善建築物和基礎設施？

通過要求：66⅔%以上贊成票

提案M：柏克萊住宅單位空置稅

提案摘要：是否應對每年空置物業超過182天的業主徵稅，第一年對每個非豁免公寓、複式住宅、獨棟屋或城鎮屋徵收3000元，隨後每年徵收6000元，其他所有住宅第一年徵收6000元，隨後每年徵收1萬2000元，但2024年1月1日至2034年12月31日除外？

通過要求：50%以上贊成票

提案N：柏克萊低收入人士廉租房

提案摘要：是否應授權任何聯邦、加州或地方公共實體在柏克萊為低收入人士開發、興建或購買額外3000個廉租住房單位？

通過要求：50%以上贊成票

提案O：艾姆瑞維爾房地產轉讓稅

提案摘要：是否應將艾姆瑞維爾市的房地產轉讓稅提高到每千元15元，作為一般城市服務的資金？

通過要求：50%以上贊成票

提案P：利佛摩下水道服務

提案摘要：是否應修訂利佛摩市整體計畫的南利佛摩都市發展邊界政策法令，以允許該市將下水道服務擴展到南利佛摩谷地區？

通過要求：50%以上贊成票

提案Q：屋崙低收入人士廉租房

提案摘要：是否應授權屋崙市開發、興建、或收購、協助開發最多1萬3000個廉租房單位？

通過要求：50%以上贊成票

提案R：屋崙城市憲章性別語言修訂

提案摘要：是否應修改城市憲章，將特定性別語言用中性語言取代，例如用firefighter取代fireman？

通過要求：50%以上贊成票

提案S：屋崙城市憲章非公民家長投票權修訂

提案摘要：是否應修改城市憲章，授予非公民居民（學生父母、法定監護人或法律認可的看護人）在屋崙學區選舉中投票的權力？

通過要求：50%以上贊成票

提案T：屋崙營業稅率修訂

提案摘要：是否應將屋崙營業稅修改為累進稅率制，以對收入最高的企業徵收最高稅率、提高屋崙年度稅收、為市政服務提供資金？

通過要求：50%以上贊成票

提案U：屋崙發行債券

提案摘要：是否應授權屋崙發行8億5000萬元債券，用以興建可負擔住房、增加給遊民居住的可負擔住房、維修道路、改善交通、更新消防站和其他公共設施？

通過要求：三分之二以上贊成票

提案V：屋崙「驅逐正當理由條例」修訂

提案摘要：是否應(1)禁止在學年內驅逐無過錯的兒童和教育工作者；(2)將露營車、有輪微型房屋和新建住房居民列入受保護房客之列；(3)禁止將未簽訂新租約作為驅逐理由；(4)做出其他明確修改？

通過要求：50%以上贊成票

提案W：屋崙市政法與城市憲章選舉法修訂

提案摘要：是否應修法為候選人競選活動建立居民公共財務制度；提高城市選舉獨立支出的透明度；進一步限制前市府官員充當說客；提供更多資源給公共道德委員會？

通過要求：50%以上贊成票

提案X：屋崙城市憲章議員任期修訂

提案摘要：是否應限制市議員任期、要求市議會在把某些法案放上選票之前必須舉行兩次公聽會；將議員棄權或缺席視為投出反對票；讓公共道德委員會酌情決定市議員薪資；授權公共道德委員會決定市府律師和審計員薪資；增加和細分審計員職責；為審計員提供最低程度的人力？

通過要求：50%以上贊成票

提案Y：屋崙地塊稅修訂

提案摘要：是否應修訂屋崙市政法，徵收每年每地塊68元的稅金，為期20年，以提供營運、聘雇、維修、動物護理、教育與保護計畫、消防等資金給屋崙動物園？

通過要求：50%以上贊成票

提案Z：聯合市銷售稅

提案摘要：是否應該在不提高當前稅率的情況下，延長實施由選民通過的0.5美分銷售稅？

通過要求：50%以上贊成票