場邊人語／前輩退休 恰逢好秀

NBA洛杉磯湖人 隊，1月13日晚間為前輩球員古柏（Michael Cooper）公開舉行球衣退休典禮。

古柏現年68歲，身高6呎7吋，1978年6月9日參加大聯盟年度選秀，由洛杉磯湖人隊在第3輪16順位看中，同年12月22日加入NBA。

古柏是一位防守功夫特別到位的得分後衛，他從22歲代表湖人隊征戰直到33歲退役，整個職業籃球生涯僅代表湖人隊，而且他和湖人隊幸運地共榮獲5次年度總冠軍。

古柏在南加州洛杉磯帕薩迪納出生，曾經就讀當地的高中和社區學院。13日晚間，在洛杉磯湖人隊的主場，是這支職業籃球隊在面臨區域性火災的嚴峻考驗之下，和兩次順延例行賽季的賽事以來，地主球隊和球迷首次同場共樂。

當天在比賽現場，到訪的德州聖安東尼奧馬刺隊，出人意料地以126：102大勝湖人隊；然而觀賽球迷卻把握機會展現對於球隊卻有樂觀展望，對於球隊的前輩仍然熱情致意。

古柏已經入列名人堂，他在NBA的運動天地，共出賽過873場比賽，其中只有94次先發上陣。換句話說，他雖然很少擔任先發攻堅任務，可卻是守成和終勝的關鍵人物。