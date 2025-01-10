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洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

場邊人語／洛城野火 球賽橫禍

彭廣揚

主場設在洛杉磯都會地區的職業運動球隊，這幾天都在謹慎地監視附近野火快速、大面積蔓延的形勢，並且協調準備各種相應延時、移地練球比賽措施。

目前受到野火蔓延影響的球隊，包括洛杉磯湖人隊、洛杉磯帝王隊、洛杉磯電光隊和洛杉磯公羊隊等。

各個球隊首先仔細評估這次林火延燒的發展形勢和影響，並且檢查球隊的球員、職員和教練員，是否安全和方便參加練球活動和來往主場出賽？

NFL、NBA和NBA運營單位特別考量到相關的主場比賽，聚眾人數必定超過萬人之上，對於區域內的人流和車流，公共衛生和公共安全影響甚大。

AHL所屬的洛杉磯帝王隊，1月8日宣布在主場迎戰加拿大卡爾加里火焰隊的比賽另外擇期舉辦。

來自夏洛特的黃蜂隊，1月9日晚間在洛杉磯挑戰湖人隊的賽事，出於公共安全的理由，將另外再選擇日期進行。

湖人隊全體隊職員，並且向洛杉磯消防隊員，以及在第一線搶險救災的工作人員致謝。

至於主場在洛杉磯英格塢的洛杉磯公羊隊，本來排定國聯季後賽外卡賽程，於1月13日晚間在社會金融球場（SoFi  Stadium）進行，然而由於洛杉磯都會地區連日受到多處野火燃燒的影響，不得不於8日啟動緊急應變方案，可能選擇使用亞利桑納州紅雀隊的主場進行比賽。

紅雀隊的主場，位於亞利桑納州首府鳳凰城的西北方。

洛杉磯 湖人 亞利桑納州

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