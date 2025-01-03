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場邊人語／日將跨海 大家都嗨

彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟（MLB)  美國聯會東區小組的紐約洋基隊，以及國家聯會東區小組的紐約大都會隊，都在期待年輕的日本右投手佐佐木郎希(Rouki  Sasaki)選擇他們跨海加盟。

佐佐木朗希，究竟會選擇「軟著陸」還是「硬著陸」呢？

已經擁有日本籍先發投手的洛杉磯道奇隊和聖地牙哥教士隊，此刻是呼聲最高的球隊。

美國職棒大聯盟是由30支球隊組成；面對1名年輕的主戰投手，有興趣在現階段選擇由東瀛轉戰西洋，其中20支球隊表示不同程度的興趣和關切。不在少數的球隊，為了吸引佐佐木郎希本人和經紀團隊關愛的眼神，曾經用心地製作短片、視頻、展示、簡報、專輯強化溝通效果。

然而只有7支球隊幸運地和佐佐木朗希面對面溝通，包括洋基隊、大都會隊、道奇隊、教士隊、舊金山巨人隊、芝加哥小熊隊、德州遊騎兵隊。

所有的會議都在南加州洛杉磯舉行，雙方討論交流時間長短在2個小時之內，過程中沒有任何來自日本的現役球員參加，只有球隊的教練團成員、投手教練、總經理和體能教練出席。

換句話說，沒有任何大聯盟現役球員或者曾經擁有大聯盟經歷的球員，參加這項重要的討論。

綜合目前的形勢發展，佐佐木朗希並沒有明顯的喜好，堅持必定選擇「大市場」駐足；他其實更關切的是，任何特定的球隊，是如何看待他在短期的技巧發揮，以及更長期的技術發展。

佐佐木朗希預定和家人和支援團隊商量過，於1月15日到23日之間，決定是否接受特定美國球隊邀約，飄洋過海進軍美國職棒。

佐佐木朗希 日本 大都會

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