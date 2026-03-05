阻止尋求庇護者湧入 英國停發這4國家留學簽證

英國政府3日宣布，將停止向阿富汗、喀麥隆、緬甸及蘇丹國民核發留學簽證，並停止向阿富汗人發放工作簽證，此舉是其擴大打擊尋求庇護者行動的一環。

中央社引述法新社報導，英國內政部表示，來自這些國家的學生申請庇護人數激增。自2021年以來，總計已有近13.5萬名尋求庇護者透過合法管道入境英國。

內政大臣馬穆德(Shabana Mahmood)在聲明中表示：「英國將永遠為逃離戰爭與迫害的人提供庇護，但我們的簽證制度不能被濫用。這就是為什麼我做出前所未有的決定，拒絕核發簽證給那些企圖利用我們慷慨善意的特定國籍人士。」

英國內政部表示，來自阿富汗、喀麥隆、緬甸及蘇丹的學生申請庇護人數，在2021年至2025年間「飆升」超過470%。

移民已成為英國政治的主要議題，極右派的英國改革黨 (Reform UK)因其反移民立場在民調中支持率迅速上升。

英國歷屆政府都對橫渡英吉利海峽、滿載非法移民的小型船隻束手無策，但當局同時也面臨另一種壓力，就是必須減少從其他途徑入境的庇護申請者數量。

英國內政部表示，政府在2025年間已「將學生庇護申請量減少20%，但仍需進一步行動，因持學生簽證入境者仍占整體申請者的13%」。