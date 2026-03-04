吸引外籍頂尖人才 南韓擴大發簽證 新增科學領域學者

南韓法務部3日表示，為因應高齡化、少子化問題，政府將推動培育型專門技術人力制度，擴大針對頂尖人才的「Top Tier簽證 」發放對象，新設培育型專門技術人力簽證E-7-M。

中央社引述韓聯社報導，Top Tier簽證發放對象原本僅限於半導體、人工智慧 （AI）、機器人等八大頂尖產業企業人員。法務部3日表示，適用對象將擴大至科學技術領域的教授與研究人員，以積極吸引海外優秀人才。

法務部指出，將新設培育型專門技術人力簽證（E-7-M），即所謂「K-CORE簽證」，讓國內專門大學能系統性培養中階技術水準的外籍人力，以紓解地方製造業的人力短缺。

另外，也會按各地方自治團體選定優秀大學為「外籍長照人力培育大學」，系統性培養長照、看護人力；為活絡地方商圈與促進區域均衡發展，將試辦「地方活力工商業者特例制度」，允許小型工商業者聘用外國人。

法務部也提到，目前外籍季節工的居留期限為八個月，但考量須對現場工作高度熟練的需求，將評估是否針對外籍勞工的教育訓練、就業期間等，新設「農漁業熟練簽證」，允許外籍勞工長期從事季節性農漁業工作。為紓解農忙期間人力短缺，也將擴大農業季節工制度。

報導指出，目前就業簽證共10種、39類，相當複雜，且因應產業界需求隨時新設簽證，導致企業與一般民眾難以理解制度，相關批評不斷。對此法務部表示，將以科學方式規畫外國人引進政策，同時保障國民就業機會，尤其將建置對民服務整合平台，全面轉型為電子作業。

法務部長鄭成湖表示，目前居留的外國人約270萬人，其中約35萬人為非法滯留者，在產業現場若無外國勞工就難以維持競爭力，本次政策既能積極促進地方經濟發展，也能強化國內整合。