調查：歐盟3成女性曾遭暴力傷害 伴侶施虐僅6%通報

歐盟 基本權利機構(FRA)3日公布針對女性受暴現象的調查結果，歐盟境內近三分之一的女性一生中曾遭受暴力行為，近十分之一的曾被伴侶施暴，另有17.2%表示曾遭受強姦等性暴力傷害。

央廣引述法媒報導，歐盟基本權利機構發現，歐洲約30.7%的女性表示曾在15歲後「遭遇肢體暴力及/或性暴力」此外，數位化正「加劇」女性遭受的虐待。根據調查，8.5%的女性曾在網路上被騷擾，且10.2%的受訪女性曾受到伴侶監視或追蹤位置。

這份研究進一步指出，大多數暴力事件未被通報，僅有6.1%的女性會向當局舉報伴侶的虐待行為；即便施暴者不是伴侶，通報率也只有11.3%。「羞恥、恐懼、自責以及對警察缺乏信任」是導致通報率低下的主要原因。

這是歐盟基本權利機構於2014年發表首份報告以來，第二度針對女性受暴現象展開調查。此次調查於2020年9月至2024年3月間進行，對象為歐盟境內18至74歲的女性，總計超過11萬4000人受訪。

歐盟雖於2011年通過防止和反對針對婦女暴力的「伊斯坦堡公約」(Istanbul Convention)，但保加利亞、捷克、匈牙利、立陶宛 以及斯洛伐克等五個成員國至今仍拒絕批准這項條約。