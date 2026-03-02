我的頻道

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

華母助自閉症兒獲飛行執照 遇空中險情也不放棄

杜拜機場復飛 美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤

編譯盧思綸／即時報導
阿聯酋航空一架班機2日於杜拜機場。(路透)
阿聯酋航空一架班機2日於杜拜機場。(路透)

阿拉伯聯合大公國（UAE）連日空域封閉、機場幾乎停擺後，杜拜與阿布達比兩大國際機場在2日晚間謹慎恢復少量航班。一架由阿布達比飛往印度新德里的班機2日晚間成功降落，成為機場關閉後首批成功起降的國際航班之一。

綜合紐約時報與CNBC報導，美國與以色列2月28日攻擊伊朗以來，中東地區有逾1萬1000個航班取消。該區域的主要航空公司，包括阿聯酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad Airways）、海灣航空（Gulf Air）與阿曼航空（Oman Air）均停飛並改道避開受影響區域。

直至2日，首都阿布達比國際機場與杜拜國際機場有限度復飛部分航班。Flightradar24數據顯示，阿提哈德航空（Etihad Airways）EY216班機於2日下午3時42分從阿布達比起飛，並在晚間8時31分順利降落新德里，成為當地機場關閉後首批成功起降的國際航班之一。

以杜拜為樞紐的阿聯酋航空則在官網聲明，已於2日傍晚起營運少量航班，並優先安排已有訂位的旅客，未接獲通知者不應前往機場。

根據航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，首班起飛的是阿聯酋航空EK500航班，於當地時間晚間9時12分起飛，這是杜拜國際機場自美伊開戰後首度有班機起飛。根據臉書粉專「飛翔鼎申-航空新訊」分享，這架航班一度吸引近14萬名網友在線追蹤，足見各界高度關注中東局勢與航班恢復狀況。

廉航FlyDubai也表示，2日將有4架航班自杜拜飛往俄羅斯，另有5班入境航班排定自索馬利亞、巴基斯坦等國飛抵杜拜。

杜拜

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

