馬克宏令增加核彈頭 強調「想要自由須讓人畏懼」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天宣布，他下令增加法國核彈頭數量，且為了杜絕臆測，未來不再公布核武庫數據。

馬克宏在法國西部的朗格島（île Longue）基地發表演說，稱「過去6年對法國和歐洲而言有如數十年一般沉重，過去數月也如同數年一樣沉重，我們的競爭對手及夥伴都在改變，世界局勢日益嚴峻，過去數小時更印證了這一點」。

美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，行動持續至今，並擊斃伊朗最高領袖哈米尼 （Ayatollah Ali Khamenei）及多名官員，中東情勢巨變。

為了因應法國和歐洲面臨的挑戰，馬克宏展開戰略調整，「面對多重威脅，我們必須強化核嚇阻力」。

馬克宏宣布法國武器庫升級計畫，「我的職責是確保我們的嚇阻力能維繫，未來在危險、變動、（核）擴散的環境中也能維持強大破壞力…因此我下令增加我們武器庫中的核彈頭數量」。

但他表明不會公布具體數字，「為了杜絕臆測，我們不再公布核武庫數據」，這與過去做法不同。

法國是歐洲核武大國，目前約有290枚核彈頭。

馬克宏表示：「法國嚇阻力的新階段今天成形，我們正走上我所謂『先進嚇阻』的道路。」

馬克宏說，歐洲8個國家有意參與「先進嚇阻」計畫，即英國、德國、波蘭、荷蘭、比利時、希臘、瑞典、丹麥；但他強調，法國不會跟盟友分享最終決策權。

他還說道，法國、德國和英國將於超遠程飛彈計畫中合作，這是在2024年「歐洲遠程打擊措施」（ELSA）倡議架構下的合作。

馬克宏指出：「想要自由，就必須令人畏懼；想要令人畏懼，就必須擁有強大實力。」

他也提到，俄羅斯對烏克蘭 發動緩慢而殘酷的戰爭，對歐洲構成重大風險，「俄羅斯採取修正主義和殘暴的帝國主義，它已擁有過於龐大的核武庫，仍不斷研發新武器：極音速核彈、其他具備無限射程的核動力推進飛彈、核魚雷，甚至一項對全人類特別危險的計畫：把核武送上太空」。

他還說，控制核武的全球性制度已衰弱到滿目瘡痍，多項國際條約失效或面臨失效風險，而國際情勢惡化無助於重建共同安全規範所需的信任。

馬克宏也宣布新的核動力彈道飛彈 潛艦將被命名為「無敵」（Invincible），預計於2036年啟用。他談到嚇阻能力升級細節與進展，包括數月前在彈道飛彈潛艦上裝備新的M51.3飛彈和一款新的海洋核彈頭，最佳性能可突破所有防禦。

他還提到空軍現代化，法國戰略空軍和海軍航空核部隊的核巡弋飛彈已升級，今年還將啟動極音速戰略飛彈計畫，未來將裝備於戰機及航艦上。

在歐洲人愈來愈懷疑美國對歐洲的承諾之際，馬克宏的演說被視為法國核戰略新基石。朗格島基地駐有法國4艘彈道飛彈核潛艦，是法國核嚇阻力重地。