我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈米尼夫人傷重不治 伊朗矢言不惜代價捍衛國土

美以攻伊 跌破一眾中國專家眼鏡…反著聽就對了？

馬克宏令增加核彈頭 強調「想要自由須讓人畏懼」

中央社／巴黎2日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬克宏在法國西部的朗格島基地發表演說。（路透）
馬克宏在法國西部的朗格島基地發表演說。（路透）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天宣布，他下令增加法國核彈頭數量，且為了杜絕臆測，未來不再公布核武庫數據。

馬克宏在法國西部的朗格島（île Longue）基地發表演說，稱「過去6年對法國和歐洲而言有如數十年一般沉重，過去數月也如同數年一樣沉重，我們的競爭對手及夥伴都在改變，世界局勢日益嚴峻，過去數小時更印證了這一點」。

美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，行動持續至今，並擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及多名官員，中東情勢巨變。

為了因應法國和歐洲面臨的挑戰，馬克宏展開戰略調整，「面對多重威脅，我們必須強化核嚇阻力」。

馬克宏宣布法國武器庫升級計畫，「我的職責是確保我們的嚇阻力能維繫，未來在危險、變動、（核）擴散的環境中也能維持強大破壞力…因此我下令增加我們武器庫中的核彈頭數量」。

但他表明不會公布具體數字，「為了杜絕臆測，我們不再公布核武庫數據」，這與過去做法不同。

法國是歐洲核武大國，目前約有290枚核彈頭。

馬克宏表示：「法國嚇阻力的新階段今天成形，我們正走上我所謂『先進嚇阻』的道路。」

馬克宏說，歐洲8個國家有意參與「先進嚇阻」計畫，即英國、德國、波蘭、荷蘭、比利時、希臘、瑞典、丹麥；但他強調，法國不會跟盟友分享最終決策權。

他還說道，法國、德國和英國將於超遠程飛彈計畫中合作，這是在2024年「歐洲遠程打擊措施」（ELSA）倡議架構下的合作。

馬克宏指出：「想要自由，就必須令人畏懼；想要令人畏懼，就必須擁有強大實力。」

他也提到，俄羅斯對烏克蘭發動緩慢而殘酷的戰爭，對歐洲構成重大風險，「俄羅斯採取修正主義和殘暴的帝國主義，它已擁有過於龐大的核武庫，仍不斷研發新武器：極音速核彈、其他具備無限射程的核動力推進飛彈、核魚雷，甚至一項對全人類特別危險的計畫：把核武送上太空」。

他還說，控制核武的全球性制度已衰弱到滿目瘡痍，多項國際條約失效或面臨失效風險，而國際情勢惡化無助於重建共同安全規範所需的信任。

馬克宏也宣布新的核動力彈道飛彈潛艦將被命名為「無敵」（Invincible），預計於2036年啟用。他談到嚇阻能力升級細節與進展，包括數月前在彈道飛彈潛艦上裝備新的M51.3飛彈和一款新的海洋核彈頭，最佳性能可突破所有防禦。

他還提到空軍現代化，法國戰略空軍和海軍航空核部隊的核巡弋飛彈已升級，今年還將啟動極音速戰略飛彈計畫，未來將裝備於戰機及航艦上。

在歐洲人愈來愈懷疑美國對歐洲的承諾之際，馬克宏的演說被視為法國核戰略新基石。朗格島基地駐有法國4艘彈道飛彈核潛艦，是法國核嚇阻力重地。

世報陪您半世紀

烏克蘭 彈道飛彈 哈米尼

上一則

伊朗威脅：船過荷姆茲海峽 即焚毀…恐切斷全球1/5石油

延伸閱讀

公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨

公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨
美以聯手攻伊朗／安理會緊急開會 歐洲中東避免直接批評川普

美以聯手攻伊朗／安理會緊急開會 歐洲中東避免直接批評川普
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
美以轟炸伊朗 多國促降溫 尊重國際法

美以轟炸伊朗 多國促降溫 尊重國際法

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27

超人氣

更多 >
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」
愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊

愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊
千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父