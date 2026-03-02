我的頻道

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 有人狂撈670%報酬

不只3美軍陣亡？伊朗指美逾560死傷 傳6名CIA高官被炸死

中東緊張 日相照常輔選遭在野轟失職 高市：登機前曾猶豫

編譯中心／綜合1日電
日本民眾1日在東京舉行抗議活動，反對美國和以色列空襲伊朗。（歐新社）
中東情勢緊繃之際，日媒披露，日本首相高市早苗並未取消輔選行程，於2月28日飛往石川縣為知事選舉站台造勢，在野痛批「將政治活動置於首相職責之上」。日本官房長官木原稔於1日記者會上表示，對高市的助選演講「並不認為存在問題」，強調移動途中也持續接收報告，並下達必要指示。

綜合媒體報導，高市在金澤市演講時坦言，「在伊朗發生了大事，因此我曾猶豫是否登機。」高市當天返回東京進入官邸，已是晚間10時過後。

木原稔指出，高市曾就伊朗局勢表示，「早前就注意到各種動向，持續採取建議居留在伊朗的日本人，盡快撤離到國外的措施。」她並強調，「將在危機管理方面採取萬全的體制。」

報導稱，美伊衝突爆發後，日本政府2月28日深夜在首相官邸召開國家安全保障會議（NSC），除高市外，出席者包括外相茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎、財務大臣片山皋月、木原稔等。木原會後於1日凌晨召開的記者會表示，「將為儘早平息事態而與國際社會協作，繼續開展一切必要的外交努力。」

伊朗爆發戰火，封鎖荷姆茲海峽，多家日企商船都已停開，日本飛中東各國的航班也紛紛停飛2月28日晚間，有卡達航空的班機，被迫空中折返，回到出發地成田機場。阿聯酋航空當天深夜從關西機場飛卡達的班機，更在登機前一刻緊急取消。高市早苗表示，「我們會盡早安排伊朗的200名日本僑民，撤離到伊朗以外國家避難。」

目前日本考慮的撤僑方式，可能走陸路，以巴士接駁。因為受到伊朗報復攻擊的影響，當地和附近擁有美軍基地的中東各國，空中交通紛紛停擺。日本航空已宣布，直飛卡達首都杜哈的航班、全面停飛。2月28日晚間，有卡達航空的班機，被迫空中折返，回到出發地成田機場。阿聯酋航空當天深夜從關西機場飛卡達的班機，更在登機前一刻緊急取消。

關西機場乘客：「沒想到會直接影響到自己的行程，來機場才得知消息嚇了一跳，人生首次遇到不知道接下來要怎麼辦，本來想找找有沒有其他航班，但都找不到。」

空中交通一團亂，船運也大受影響，伊朗在開戰後不久，就封鎖荷姆茲海峽，日本「商船三井」的船隻，甚至收到伊朗海軍無線電警告，日本航運業者只能暫停經過當地的路線，能源運輸恐怕因此停擺。

日本東京民眾1日舉行抗議活動，反對美國和以色列空襲伊朗。（歐新社）
中東緊張，日本首相高市早苗卻去助選，挨轟失職。（路透） 路透通訊社
伊朗成立「臨時委員會」將選新最高領袖 川普願與新領導層對話

伊朗安全首長說話了 拒與美談判 控川普製造「混亂」

