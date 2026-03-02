越南AI法1日生效 深偽內容強制標註 成為東協首個監管國

我的頻道

編譯中心／綜合1日 電
越南人工智慧法1日生效，成為東協成員國中，首個建立全面AI監管框架的國家。圖為一名顧客在越南河內的一家商店，用手機掃描二維碼付款。（歐新社）
越南人工智慧（AI）法3月1日生效，新法適用於所有開發、提供及應用AI技術的企業，不論本地或外資機構均受監管；新法明確規定，所有AI生成的內容，特別是真假難辨的影像或音檔，企業必須進行明確標註。此外，當企業使用AI聊天機器人與客戶互動時，有義務主動告知對方其互動對象並非真人。

綜合媒體報導，越南因新法上路成為成為東協（ASEAN）成員中首個建立全面AI監管框架的國家。AI法於去年12月由國會通過，內容高度參照歐盟的「人工智慧法」，當局並稱此舉助越南「深入與國際標準接軌，同時維護數碼主權」。

總理范明政早前亦稱，AI和數據經濟為國家未來發展關鍵，政府不僅要透過立法維護數位主權，更計畫在未來5年內達成數位經濟兩位數成長的目標。為此，越南官方也宣布將籌建國家AI計算中心，並積極開發屬於越南本土的大型語言模型，確保數據資源的完善。

目前全球僅有少數國家推行範圍廣泛的AI監管，南韓則於1月首度令AI法律全面生效，歐盟相關規例則將於2027年全面實施，美國副總統范斯認為過度監管會扼殺創新，強力反對。

儘管這部專法展現越南的數位雄心，但法律專家也指出，法條的實質影響力仍取決於後續政府公布的實施細則與執法力道。業界分析指出，越南AI法為重大里程碑，但實際影響仍視乎政府後續執行細則及行業規範。分析人士則認為，未來如何平衡創新與風險管理，將是各國關注的焦點。

越南 歐盟

