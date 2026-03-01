玻利維亞運鈔墜毀 民眾不顧一旁屍體瘋湧撿錢

飛機墜毀後，事故現場陷入一片混亂，民眾紛紛湧向墜機地點，似乎在撿起散落地面的鈔票。當地執法人員出動水柱與催淚瓦斯驅離民眾。(美聯社)

玻利維亞一架載有新鈔的C-130「大力神」（Hercules）運輸機27日在首都拉巴斯附近墜毀，波及高速公路上約十多輛車輛，鈔票散落一地，至少造成15人死亡、30人受傷；不少民眾不顧一旁屍體、傷者，紛紛上前瘋搶散落的鈔票。

美聯社與BBC報導，這起事件發生在當地時間18時20分。玻利維亞國防部長薩利納斯（Marcelo Salinas）指出，這架隸屬玻利維亞空軍的C-130「大力神」運輸機載運中央銀行剛印製完成的新鈔，在鄰近拉巴斯的埃爾阿爾托（El Alto）機場降落時偏離跑道，最終衝入附近一處空地。

根據報導，飛機在跑道上打滑後衝出跑道，撞上附近高速公路上的車輛。機場隨後暫時關閉，消防人員亦撲滅吞噬機身的大火。社群媒體 流傳的畫面顯示，飛機殘骸、被毀車輛與遺體散落道路各處。

社群媒體流傳的畫面顯示，飛機墜毀後，事故現場陷入一片混亂，民眾紛紛湧向墜機地點，似乎在撿起散落地面的鈔票。當地鎮暴警察出動水柱與催淚瓦斯驅離民眾。

薩利納斯未說明確切死亡人數，僅表示事故原因仍在調查中。空軍將領洛拉（Sergio Lora）指出，這架C-130運輸機自東部城市聖塔克魯茲（Santa Cruz）裝載貨物後飛往埃爾阿爾托，機上6名機組人員中有2人截至晚間仍下落不明。消防局長托瓦爾（Pavel Tovar）則指出，至少有15人死亡，但未說明死者是在機上，還是高速公路上的車輛乘客，另有至少15輛車受損。

中央銀行總裁埃斯皮諾薩（David Espinoza）隨後表示，機上運載的新鈔正運往拉巴斯，原本即將投入流通，但因尚未印上序號，尚未具備法定貨幣地位。埃斯皮諾薩未透露具體運送數量。國防部則警告，這批鈔票不具購買力，若撿拾或使用將構成犯罪。聲明中補充表示：「請民眾遠離現場，讓當局進行相關工作。」