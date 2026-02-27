金主愛站C位、金正恩走側邊 北韓閱兵強化金氏王朝接班布局

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
這張北韓官媒朝中社26日發布的照片顯示，北韓國家領導人金正恩（右）與女兒金主愛（左）25日在平壤金日成廣場出席紀念北韓勞動黨第九次代表大會的閱兵式。（歐新社）
這張北韓官媒朝中社26日發布的照片顯示，北韓國家領導人金正恩（右）與女兒金主愛（左）25日在平壤金日成廣場出席紀念北韓勞動黨第九次代表大會的閱兵式。（歐新社）

北韓勞動黨第九次代表大會落幕，首都平壤25日晚間舉行紀念閱兵式。國家領導人金正恩攜女兒金主愛一同現身，父女並肩站在觀禮台中央位置，再度引發外界對她地位象徵性上升的關注，也進一步強化金主愛可能成為金氏王朝接班人的看法。

韓聯社與南韓中央日報27日報導，北韓官媒指出，金主愛與母親李雪主一同出席前一日晚間舉行的閱兵式。引人注目的是她的行動路線與著裝。從畫面可見，據信年僅十多歲的金主愛身穿與父親相似的皮夾克，站在觀禮台中央位置的金正恩身旁。

此外，鏡頭亦捕捉到金正恩多次與金主愛交談並指向閱兵隊伍的畫面，其中一幕更顯示金主愛站在樓梯中央位置，而透過勞動黨九大進一步鞏固政治地位的金正恩則改從右側扶著扶手走下樓梯。

這張北韓官媒朝中社26日發布的照片顯示，北韓國家領導人金正恩（樓梯上左二）與女兒...
這張北韓官媒朝中社26日發布的照片顯示，北韓國家領導人金正恩（樓梯上左二）與女兒金主愛（樓梯上左一）25日在平壤金日成廣場出席紀念北韓勞動黨第九次代表大會的閱兵式。（歐新社）

雖然金主愛確實略微落後半階，但考量到北韓以最高領導人為核心的禮賓慣例，分析認為這是一種象徵性的展示。機關報「勞動新聞」也刊登多張金正恩勉勵部隊時與女兒並肩而立的照片，進一步凸顯她在活動中的存在感。

隨著金主愛愈來愈頻繁出現在國內重大活動並與父親同台亮相，外界廣泛將她視為潛在接班人，也因此關注她是否將接掌這個由金氏家族統治已逾80年的北韓政權，以及勞動黨九大是否會正式授予她頭銜。不過，北韓官媒直到金主愛出席這場閱兵式前，並未報導她在會議期間有任何公開露面。

專家表示，金主愛出現在閱兵式並站上觀禮台中央位置，可能意在凸顯她作為潛在接班人的地位。韓國國防安全論壇（KODEF）秘書長申鐘佑指出，這場閱兵與過往明顯不同，因為金正恩以往多從金日成廣場後方進場，再登上觀禮台。他說：「這次金正恩與金主愛一同進入廣場，登上觀禮台時，部隊與北韓民眾已經集結完畢。」並表示：「這似乎意在強調偉大領袖的形象與世襲繼承。」

另一方面，此次閱兵式罕見未動用洲際彈道飛彈（ICBM）等新型武器系統。KODEF分析，這是自2015年10月10日勞動黨建黨70周年活動以來13次閱兵中，首次未出現相關裝備；取而代之的是以派遣至烏克蘭的「海外作戰部隊縱隊」為首的共50個徒步方陣（約1萬5000人），以及飛行縱隊等軍隊隊伍。分析認為，北韓可能考量到美國總統川普預計3月或4月訪中，以及可能帶來的美朝對話重啟空間，因此選擇保持克制。

