大谷備戰WBC返回日本 歸隊「侍JAPAN」球迷歡呼

編譯中心／綜合26日電
效力洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平26日在名古屋參加世界棒球經典賽(WBC)前的訓練，正式披上日本隊「侍JAPAN」戰袍備戰。(美聯社)
效力洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平26日在名古屋參加世界棒球經典賽(WBC)前的訓練，正式披上日本隊「侍JAPAN」戰袍備戰。(美聯社)

效力洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平26日搭乘專機抵達名古屋，與3月將挑戰世界棒球經典賽(WBC)冠軍連霸的日本隊「侍JAPAN」會合。他離開道奇隊春訓基地後，於24日搭機返國，26日再度現身日本球迷面前，立刻成為全場焦點。

日媒Sponichi Annex報導，「侍JAPAN」在宮崎進行為期11天的賽前集訓，24日結束後移動至名古屋，準備與中日龍隊進行壯行比賽。昨天安排部分選手進行非公開練習，26日則於同一球場展開全體訓練。

「侍JAPAN」官方X帳號也發布消息，宣布前一天返國的吉田正尚與鈴木誠也已投入練習，完成合流。

大谷翔平26日下午當地時間約2時40分抵達球場。他並未先前往下榻飯店，而是直接進場報到。

他手提黑色包包，身穿白色T恤、外搭灰色夾克，下身為米白色卡其褲，以一身低調休閒裝扮現身。雖然26日僅安排練習、沒有比賽，球場的巴士抵達口仍聚集大批球迷守候，氣氛熱烈。

回顧2023年前一屆經典賽，大谷以「二刀流」身分大放異彩，決賽更登板關門，為日本隊奪冠立下大功，成為經典畫面。如今經歷右肘手術後，大谷於去年6月重新以投手身分復出，本屆賽事將專心擔任打者。

大谷近期在美國亞利桑那州的熱身賽中以指定打擊(DH)出場，調整狀況順利，預計在「侍JAPAN」將扛起中心打線重任。他的實戰出賽，預計從3月2日在大阪京瓷巨蛋對戰歐力士的強化比賽開始。

日本 大谷翔平 道奇

