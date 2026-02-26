朝媒封金正恩天下第一偉人 讚許領導國家「奇蹟式成就」

北韓正在平壤召開北韓勞動黨第九次代表大會，官媒密集發表頌揚文章，將領導人金正恩形容為「天下第一偉人」；圖為金正恩與官員一起亮相。(朝中社)

北韓 近日召開朝鮮勞動黨第九次代表大會，會中再次推舉金正恩 為總書記。會後官媒密集發表頌揚文章，將其形容為「天下第一偉人」，強調其領導下國家取得「奇蹟式成就」，外界認為，圍繞金正恩的個人崇拜宣傳正進一步升級。

韓聯社引述北韓官媒《勞動新聞》25日報導，稱金正恩再次當選總書記，使全國人民心潮澎湃、歡欣鼓舞。文章將「絕對軍事力量」「建設大繁榮期」「地方變革時代」等列為金正恩的主要政績，並在回顧過去五年時指出，朝鮮其間實現了他國數百年也難以完成的巨大成就，歸根結底，這是關於奇蹟的故事。

《勞動新聞》還提及金正恩的政治理念「人民大眾第一主義」，強調「愛民精神」是其「偉大性」的根基。文章稱，只要是為了人民的利益，我黨就能創造任何奇蹟。金正恩同志以對人民的深厚熱愛開啟奇蹟時代，是「天下第一偉人」。

本月23日，勞動黨第九次代表大會第四天會議再次推舉金正恩為總書記。當天，勞動黨書記李日煥在選舉提議發言中表示，「金正恩取得了5000年歷史中前所未有、且與解方後75年明顯有別的偉大勝利」。分析認為，圍繞金正恩的個人崇拜宣傳正在進一步加強。

金正恩發表綱領性結論，強調在新五年奮鬥期內，仍將完全依靠主體力量與人民力量推動發展。他更稱任何挑戰和政局變化都不能制止或阻擋朝鮮的前進步伐，但仍未出現針對南韓、美國等的直接表述。

在為期五天的黨代會議程中，從工作總結報告、分組討論到形成結論，始終未釋放特別的對外信息，此種情況較為少見。有觀點認為，鑑於4月美中領導人會晤等國際形勢不斷生變，朝方或持審慎態度。

另一方面，勞動黨第九屆中央委員會第一次擴大全會亦於日前舉行，議進行了政治局常務委員會及政治局選舉，並任命了黨中央部長。金正恩胞妹金與正 由副部長升任部長級職務，相當於內閣部長級，但朝媒未說明其具體分管領域。