我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

胞妹金與正升任北韓黨中央部長 分析：展現金正恩賦權

編譯中心／綜合24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓領導人金正恩的胞妹金與正。(美聯社)
北韓領導人金正恩的胞妹金與正。(美聯社)

北韓領導人金正恩的胞妹金與正近年躍升為平壤最有權勢人物之一，不僅領導該國外交工作與核政策立場，近日更升任勞動黨中央委員會部長，專家認為這展現了金正恩對她的支持與賦權。

中央社報導，外界長期視金與正（Kim Yo Jong）為金正恩（Kim Jong Un）最信賴的副手之一，北韓官媒24日報導，她23日已在執政黨勞動黨第九次代表大會晉升為黨中央部長，顯示她在平壤決策圈具有高度影響力。

金與正據信年近40歲，她在北韓對外事務中扮演要角，但外界對她的瞭解相當有限。

根據南韓政府資料，金與正出生於1980年代末，是金正恩父親、前任領導人金正日（Kim Jong Il）與他的第三位已知伴侶、前舞者高英姬（Ko Yong Hui）所生的三名子女之一。

金與正與她的哥哥金正恩一同在瑞士求學，2011年父親逝世後，金正恩繼承權力，金與正便迅速晉升黨內高層。

北韓當局經常以她的名義發表聲明，闡述外交政策或批評南韓與美國，使她儼然成為平壤的官方發言人。

脫北者出身的北韓研究學者安燦一（Ahn Chan-il）表示：「金與正是金正恩極少數能信任並倚賴的人之一。」

安燦一告訴法新社：「她也曾在金正恩與（美國總統）川普的新加坡及河內峰會上擔任工作層級官員，經驗豐富、歷練深厚。」

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）指出，金與正最近在黨內的升遷「相當於（內閣）部長級」，「明確展現（金正恩）對她的支持與賦權」。

外界也非常關注北韓本次黨代表大會是否將提拔另一位與金正恩關係密切的女性，即他13歲的女兒金主愛。

安燦一談到，金與正及其政治生涯的未來發展，「很可能取決於她未來五年與金主愛所建立的關係」。

世報陪您半世紀

金正恩 金與正 北韓

上一則

歷經144年 西班牙聖家堂最高塔封頂 全面完工還要10年

下一則

以色列加速擴西岸屯墾 18國批實質併吞 破壞巴人建國

延伸閱讀

敏感時刻 習近平電賀金正恩連任總書記：中朝好鄰邦

敏感時刻 習近平電賀金正恩連任總書記：中朝好鄰邦
金與正黨代會獲提拔 晉升北韓「勞動黨部長」

金與正黨代會獲提拔 晉升北韓「勞動黨部長」
南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」

南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」
金正恩稱經濟擺脫衰退 第九次黨代會揭示未來五年藍圖

金正恩稱經濟擺脫衰退 第九次黨代會揭示未來五年藍圖

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶