胞妹金與正升任北韓黨中央部長 分析：展現金正恩賦權

北韓領導人金正恩的胞妹金與正。(美聯社)

北韓 領導人金正恩 的胞妹金與正 近年躍升為平壤最有權勢人物之一，不僅領導該國外交工作與核政策立場，近日更升任勞動黨中央委員會部長，專家認為這展現了金正恩對她的支持與賦權。

中央社報導，外界長期視金與正（Kim Yo Jong）為金正恩（Kim Jong Un）最信賴的副手之一，北韓官媒24日報導，她23日已在執政黨勞動黨第九次代表大會晉升為黨中央部長，顯示她在平壤決策圈具有高度影響力。

金與正據信年近40歲，她在北韓對外事務中扮演要角，但外界對她的瞭解相當有限。

根據南韓政府資料，金與正出生於1980年代末，是金正恩父親、前任領導人金正日（Kim Jong Il）與他的第三位已知伴侶、前舞者高英姬（Ko Yong Hui）所生的三名子女之一。

金與正與她的哥哥金正恩一同在瑞士求學，2011年父親逝世後，金正恩繼承權力，金與正便迅速晉升黨內高層。

北韓當局經常以她的名義發表聲明，闡述外交政策或批評南韓與美國，使她儼然成為平壤的官方發言人。

脫北者出身的北韓研究學者安燦一（Ahn Chan-il）表示：「金與正是金正恩極少數能信任並倚賴的人之一。」

安燦一告訴法新社：「她也曾在金正恩與（美國總統）川普的新加坡及河內峰會上擔任工作層級官員，經驗豐富、歷練深厚。」

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）指出，金與正最近在黨內的升遷「相當於（內閣）部長級」，「明確展現（金正恩）對她的支持與賦權」。

外界也非常關注北韓本次黨代表大會是否將提拔另一位與金正恩關係密切的女性，即他13歲的女兒金主愛。

安燦一談到，金與正及其政治生涯的未來發展，「很可能取決於她未來五年與金主愛所建立的關係」。