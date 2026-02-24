我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

槍手ChatGPT遭封鎖卻未通報 加拿大召見OpenAI高層

中央社／多倫多23日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI商標。（美聯社）
OpenAI商標。（美聯社）

加拿大本月發生大規模槍擊案，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI雖在去年封鎖槍手帳號，卻未向警方通報。加拿大官員今天表示，將就此召見OpenAI高層，討論OpenAI的安全機制。

路透報導，18歲的槍手魯特賽拉爾（Jesse Van Rootselaar）2月10日在卑詩省（British Columbia）小鎮擊斃8人，之後飲彈自盡。OpenAI表示，去年曾以違反政策規定為由，封鎖魯特賽拉爾的ChatGPT帳號，但稱魯特賽拉爾違規的情況，沒有達到向執法機關通報的內部標準。

加拿大人工智慧部長索羅門（Evan Solomon）向媒體表示，OpenAI安全團隊的高階成員明天將從美國前來渥太華會面，「說明他們的安全機制、觸發升級通報的時機，以及向警方通報的門檻」。

OpenAI發表聲明證實將出席這場會議，並表示公司高層將與加拿大政府官員討論「我們整體的安全策略、現有的防護措施，以及將如何持續強化這些機制」。

OpenAI的聲明提到：「這是一場令人痛心的悲劇，我們正在竭盡所能，支持現正進行的調查。」

此案讓各界加強審視科技公司有哪些義務必須遵守，以向執法機關通報構成威脅的用戶活動。

警方表示，魯特賽拉爾出生時為男性，但自我認同為女性，並在6年前開始進行性別轉換，她過去曾因心理健康相關問題多次與警方接觸。這起槍擊案發生在卑詩省坦布勒嶺（Tumbler Ridge），這座小鎮位於加拿大洛磯山脈，人口約有2400人。

OpenAI先前表示，2025年6月，在系統偵測到魯特賽拉爾的帳號被標記為「濫用我們的模型以推進暴力活動」後，OpenAI便封鎖魯特賽拉爾的帳號。

OpenAI表示，公司曾考慮向警方報案，但判定這個情況沒有達到通報門檻，未構成迫切且可信的嚴重人身傷害風險。

OpenAI表示，槍擊案發生後，公司曾聯繫加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police），提供魯特賽拉爾使用ChatGPT的資訊。

加拿大皇家騎警高級警長克拉克（Kris Clark）也證實OpenAI在案發後曾聯繫警方，但未透露進一步細節。「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

世報陪您半世紀

OpenAI 加拿大 槍擊

上一則

傳13歲金主愛掌北韓飛彈總局 金正恩連任總書記 優先拚核武

延伸閱讀

冬奧／延長賽擊敗加拿大 美男子冰球奪金 本屆包辦男女冰球金牌

冬奧／延長賽擊敗加拿大 美男子冰球奪金 本屆包辦男女冰球金牌
OpenAI縮減基建投資額 從1.4兆砍到剩6000億

OpenAI縮減基建投資額 從1.4兆砍到剩6000億
加拿大校園槍擊案嫌犯 曾與ChatGPT大量討論暴力

加拿大校園槍擊案嫌犯 曾與ChatGPT大量討論暴力
NVIDIA擬投資OpenAI 300億美元 取代原先千億合作意向

NVIDIA擬投資OpenAI 300億美元 取代原先千億合作意向

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
英王查理三世(右)與胞弟安德魯。(美聯社資料照)

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理

2026-02-19 08:51

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課