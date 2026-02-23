我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

效法美國… 日本擬推入境前認證制度 免簽旅客須先上網申報

編譯中心／綜合22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本擬於2028年推入境前認證制度，圖為東京羽田機場。(路透)
日本擬於2028年推入境前認證制度，圖為東京羽田機場。(路透)

日本政府2月21日向臨時國會提交「出入國管理及難民認定法」修正案，計畫於2028年度內引入針對外國旅客的「電子渡航認證制度（JESTA）」，規定航空公司必須拒絕未獲認證者登機。此外，更新在留資格所需手續費的上限也將大幅上調。

香港01引述日經新聞報導，根據修正案，JESTA將適用於所有來自日本短期免簽國家及地區的旅客。旅客須在出發前於網上申報職業、訪日目的及住宿等資料，由出入國在留管理廳進行審核，通過後收取費用並發出認證。

旅客抵達日本後，將於審查終端登記臉部照片及指紋，若無問題可經自動人臉識別通道快速通關，以解決近年旅客增加導致的長時間排隊問題。

此制度參考美國ESTA系統，旨在防止非法逾期滯留及有犯罪紀錄者入境。航空公司須在辦理登機手續時，將旅客個人資料傳送審查，僅在接獲認證通知後方可發出機票。

此外，修正案將一般更新在留資格手續費上限提高至10萬日圓（約647美元），永住許可手續費上限則提高至30萬日圓（約1943美元），新制度預計於2026年度末前上調費用，並於2028年度全面實施JESTA，以配合日本政府加強入境管理及效率提升的政策方向。

另據新華社報導，日本岩手縣、愛媛縣、青森縣等多地近期接連發生集體食物中毒事件，累計導致逾百人出現嘔吐、腹瀉等症狀。衛生部門調查認定，這些食物中毒事件多由諾如病毒引發。

大公報引述日本媒體21日報導，本月8日眾議院選舉投票日當天，岩手縣大船渡市多個投票站的27名工作人員食用一家名為「丸吉美食廚房」的餐飲店提供的餐食後出現食物中毒症狀。大船渡市衛生部門調查發現，多名投票站工作人員和一名廚師感染了諾如病毒，認定這是一起由諾如病毒引發的食物中毒事件，決定對涉事店舖實施為期3天的停業處罰。本月4日至7日，在愛媛縣今治市，累計有45人在「太郎食堂」餐飲店用餐後出現腹瀉、嘔吐等症狀，其中24人前往醫療機構就診。

世報陪您半世紀

日本 投票 人臉識別

上一則

美大使引聖經稱「以色列可占整個中東」 阿拉伯等14國撻伐

下一則

救命心臟被乾冰凍傷… 2歲義大利童術後兩個月不治 6醫護遭查

延伸閱讀

華男偽造中國護照、美國簽證非法入境 結局慘了...

華男偽造中國護照、美國簽證非法入境 結局慘了...
「璃來龍」華麗謝幕米蘭冬奧 拉鍊神救援展絕佳默契

「璃來龍」華麗謝幕米蘭冬奧 拉鍊神救援展絕佳默契
日媒民調：選民投票最重視候選人「是否支持高市」

日媒民調：選民投票最重視候選人「是否支持高市」
川普改徵追加關稅 日本尚未表達立場…自民黨高層先批「亂來一通」

川普改徵追加關稅 日本尚未表達立場…自民黨高層先批「亂來一通」

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋