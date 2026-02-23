效法美國… 日本擬推入境前認證制度 免簽旅客須先上網申報

日本擬於2028年推入境前認證制度，圖為東京羽田機場。(路透)

日本 政府2月21日向臨時國會提交「出入國管理及難民認定法」修正案，計畫於2028年度內引入針對外國旅客的「電子渡航認證制度（JESTA）」，規定航空公司必須拒絕未獲認證者登機。此外，更新在留資格所需手續費的上限也將大幅上調。

香港01引述日經新聞報導，根據修正案，JESTA將適用於所有來自日本短期免簽國家及地區的旅客。旅客須在出發前於網上申報職業、訪日目的及住宿等資料，由出入國在留管理廳進行審核，通過後收取費用並發出認證。

旅客抵達日本後，將於審查終端登記臉部照片及指紋，若無問題可經自動人臉識別 通道快速通關，以解決近年旅客增加導致的長時間排隊問題。

此制度參考美國ESTA系統，旨在防止非法逾期滯留及有犯罪紀錄者入境。航空公司須在辦理登機手續時，將旅客個人資料傳送審查，僅在接獲認證通知後方可發出機票。

此外，修正案將一般更新在留資格手續費上限提高至10萬日圓（約647美元），永住許可手續費上限則提高至30萬日圓（約1943美元），新制度預計於2026年度末前上調費用，並於2028年度全面實施JESTA，以配合日本政府加強入境管理及效率提升的政策方向。

另據新華社報導，日本岩手縣、愛媛縣、青森縣等多地近期接連發生集體食物中毒事件，累計導致逾百人出現嘔吐、腹瀉等症狀。衛生部門調查認定，這些食物中毒事件多由諾如病毒引發。

大公報引述日本媒體21日報導，本月8日眾議院選舉投票 日當天，岩手縣大船渡市多個投票站的27名工作人員食用一家名為「丸吉美食廚房」的餐飲店提供的餐食後出現食物中毒症狀。大船渡市衛生部門調查發現，多名投票站工作人員和一名廚師感染了諾如病毒，認定這是一起由諾如病毒引發的食物中毒事件，決定對涉事店舖實施為期3天的停業處罰。本月4日至7日，在愛媛縣今治市，累計有45人在「太郎食堂」餐飲店用餐後出現腹瀉、嘔吐等症狀，其中24人前往醫療機構就診。