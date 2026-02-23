伊朗反政府示威再起 大學生嗆哈米尼「獨裁者去死」

伊朗反政府示威再起，21日新學期開學，伊朗幾所大學的學生舉行反政府示威。圖為呼籲伊朗政權更迭示威者同日從英國倫敦白廳遊行至伊朗大使館。 （美聯社）

根據紐約時報 22日核實的影片、伊朗 官媒及伊朗學生團體，伊朗幾所大學的學生21日舉行反政府示威，當天是伊朗新學期開學日。在這些示威活動前一個月，伊朗當局才強力鎮壓國內的反政府示威潮，釀成至少7000名示威者罹難。

上述罹難者人數為總部在美國的「人權行動者新聞通訊社」統計，根據伊朗政府說法，人數為3000多人。

德黑蘭有大批學生穿黑衣悼念在一個月前全國示威潮中喪生的同胞。21日這些學生在夏立夫大學及埃米爾卡比爾大學這兩所伊朗國內知名的理工學院舉行集會遊行活動。

一段影片顯示，在夏立夫大學校園內，示威學生高喊「獨裁者去死」口號，矛頭直指伊朗最高領袖哈米尼。這些學生在人群中互相推擠，似乎是不同的示威團體間爆發衝突。

根據伊朗半官方媒體伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，夏立夫大學內的示威活動一開始還是採取靜坐方式，之後演變為一場集會，並開始喊出反政府及反教士統治集團的口號。現場氣氛也變得緊張。

埃米爾卡比爾大學一個學生團體在社媒TG指稱，示威學生高喊「我們（要打倒）的目標是（伊朗）整個體制」，且警方在封鎖該大學門口時，有些學生被捕。但該團體未再多做詳述。除了首都，伊朗東北部麥什赫德也有一所大學的幾個學生團體舉行類似活動。

另外，在伊朗政權內外交困之際，身為最高領袖哈米尼重要親信的最高國家安全委員會秘書拉里賈尼權勢日增，總統裴澤斯基安顯得被邊緣化。紐約時報22日引述多名伊朗高官消息報導，哈米尼已經下指示，萬一包括自己在內的最高領導層被刺殺，拉里賈尼為首的軍政親信將接管實權，盼避免政權覆滅。

拉里賈尼兼具宗教豪族和革命衛隊出身的背景，深得哈米尼信任。自去年以伊戰爭和上月全國示威以來，其政治地位和曝光率不斷提升，現在不僅負責監督美伊 核談判、聯絡中俄及周邊國家，更直接指揮對內鎮壓及戰時資源分配。

此外，福斯新聞21日播出美國特使威科夫的專訪，他透露已奉川普總統指示會晤伊朗前王儲芮沙．巴勒維，但未提及更多細節。從1979年伊斯蘭革命推翻伊朗王室之後，芮沙．巴勒維就未曾回到祖國。