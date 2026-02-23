美大使引聖經稱「以色列可占整個中東」 阿拉伯等14國撻伐

我的頻道

編譯中心／綜合22日電
美國駐以色列大使赫克比稱「以色列可接管全中東」，激怒中東多國。（美聯社）
美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）日前受訪時暗示，根據聖經經文，以色列對一大片中東土地擁有權利，這番言論招致阿拉伯與伊斯蘭國家等14國同聲譴責。分析指出，當前中東局勢緊張，擔心美國、以色列或與伊朗開戰的憂懼情緒與日俱增，赫克比的言論在中東地區引發憤怒回應。

中央社引述法新社報導，赫克比曾任浸信會牧師，也是堅定的以色列支持者，他是在極右翼評論員、以色列批評者卡爾森（Tucker Carlson）的播客（Podcast）節目中發表上述言論。

在20日釋出的節目中，卡爾森向赫克比追問被解讀為以色列有權擁有從埃及尼羅河到敘利亞和伊拉克境內幼發拉底河之間土地的聖經經文意涵時，赫克比回應說：「如果他們全都拿走，那也無妨。」這片區域相當於「整個中東」。

然而，在進一步追問下，赫克比補充說，以色列「並沒有要求取得所有那些土地」，並說：「這多少是一種誇張的說法。」

這番言論引發的風波迅速擴大，數十個阿拉伯與伊斯蘭政府以及3個主要區域組織發表聯合聲明，譴責這位美國外交官發表的言論「危險且具煽動性」。

這份聲明是由阿拉伯聯合大公國外交部發布，簽署國包含阿聯、埃及、約旦、印尼、巴基斯坦、土耳其、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、阿曼、巴林、黎巴嫩、敘利亞與巴勒斯坦國，以及伊斯蘭合作組織、阿拉伯聯盟和波斯灣合作理事會。

他們說，這些言論違反聯合國憲章，也有悖於降低加薩戰爭情勢和推動全面政治解決前景的努力。

伊朗也加入譴責行列，伊朗外交部在社群平台X上指控赫克比揭露了「美國積極共謀」其所稱以色列針對巴勒斯坦人的「擴張主義侵略戰爭」。

稍早，數個阿拉伯國家已單方面發表聲明譴責。沙烏地阿拉伯稱赫克比的發言「魯莽」、「不負責任」，約旦稱這是對「此區國家主權的侵害」。

科威特指責這「公然違反國際法原則」，阿曼則說這番言論「威脅此區和平與穩定的前景」。埃及外交部重申，「以色列對被占領的巴勒斯坦領土或任何其他阿拉伯土地沒有主權」。

巴勒斯坦自治政府在社群平台X上表示，赫克比的發言「與美國總統川普反對（以色列）併吞約旦河西岸的立場相矛盾」。

赫克比21日在X平台發了兩則貼文，進一步澄清他在訪談中涉及的其他主題立場，但沒有提到關於這段聖經經文的發言。

以色列國會議長歐哈納在X上讚揚赫克比在受訪中整體親以色列的立場，並指控卡爾森散布「虛假說法並充滿操弄」。

