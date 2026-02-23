救命心臟被乾冰凍傷… 2歲義大利童術後兩個月不治 6醫護遭查

我的頻道

編譯中心／綜合22日電
義大利男童接受心臟移植手術後不治，民眾在醫院外獻花悼念。（路透）
義大利一名2歲男童多梅尼科去年12月底接受心臟移植手術，本該救命的心臟卻在從波札諾運往拿坡里的途中接觸到乾冰被「凍傷」，而存放心臟的容器又無溫度監控裝置，導致最後換心手術失敗。多梅尼科術後近兩個月靠儀器存活，21日離世。這起事件曝光後在義大利引發民眾憤怒，檢方已針對對參與運送與醫療過程的6名醫護人員展開調查。

BBC報導，多梅尼科去年12月底在拿坡里的莫納爾迪醫院接受移植手術，據信這顆捐贈給男童的心臟，在運送到醫院的過程中直接接觸到乾冰，組織嚴重受損。

男童家屬律師佩特魯齊稱，這顆心臟放在不適合的容器內，送抵時早已被凍傷，且此容器並無溫度計即時提醒醫療團隊。

男童在術後靠著生命維持裝置苦撐近2個月，但小兒科專家小組日前評估認為，其身體狀況已無法負荷第二次移植手術，且長期依賴體外維生設備已導致其肺、肝、腎功能受損，最終回天乏術。

男童的母親梅科里諾甚至曾求助教宗，可惜奇蹟沒有出現。梅科里諾悲傷地表示，將以兒子的名義成立基金會，為所有無法進行器官移植的兒童提供幫助，並支持所有醫療疏失事件的受害者。

這起事件在義大利引發公憤，驚動到總理梅洛尼。梅洛尼對多梅尼科之死表達深切哀悼，承諾政府將全力查明真相，確保相關權責單位給出交代。衛生部長斯基拉奇也強調，必須查明這起極其罕見的錯誤是如何發生的，以挽回民眾對國民醫療體系的信心。

義大利 梅洛尼 教宗

