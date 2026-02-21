日外相強調台海和平 深化印太外交

日本 外交大臣茂木敏充20日在國會發表外交演說時，明確提到台灣海峽和平與穩定的重要性，並指日本與中國之間仍存在許多懸而未決的課題，因此更需要溝通，但強調構築「具建設性且穩定關係」的基本方針不變。

茂木表示，「當前世界正處於戰後以來最重大的結構性變化之中。隨著力量對比的轉變、衝突與對立加劇，國際社會以及我國周邊安全保障環境，在各個領域都快速變化」。

他指出，在日本周邊，中國的外交姿態與軍事動向、北韓 核飛彈開發，以及俄羅斯與北韓之間的軍事合作等，令人憂慮的動向仍然沒有停止。

茂木表示，日本將日美同盟定位為外交與安全保障政策基軸，也是印太地區和平與繁榮基石，未來將進一步強化日美同盟嚇阻力與應對能力，雙方將在首腦與外長層級緊密合作。

他並表明，「自由且開放的印太」仍是日本外交支柱，未來將持續進化發展。茂木強調與志同道合國家協調合作的重要性，表示日本未來將進一步深化與七大工業國組織（G7）、東協、歐盟及印太各國的合作。

對中國方面，茂木表示，包括東海與南海情勢、釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）問題以及在日本周邊的軍事活動等，存在諸多課題與懸案，台灣海峽和平與穩定亦極為重要。

他指出，「我國將在一貫方針下，推動與中國的戰略互惠關係，構築具建設性且穩定的關係。正因日中之間存在課題，更需要溝通，日本對各種對話持開放態度，未來也將冷靜且適切地應對」。

茂木還說，南韓 是作為夥伴共同面對國際課題的重要鄰國，日本將以未來導向推動雙邊關係穩定發展。對於竹島（南韓稱獨島）問題，日本將基於歷史事實與國際法堅定應對。他並表示，日本將與國際社會合作，要求北韓全面廢棄核彈道飛彈計畫。