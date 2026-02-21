我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

日外相強調台海和平 深化印太外交

編譯中心／綜合20日電

日本外交大臣茂木敏充20日在國會發表外交演說時，明確提到台灣海峽和平與穩定的重要性，並指日本與中國之間仍存在許多懸而未決的課題，因此更需要溝通，但強調構築「具建設性且穩定關係」的基本方針不變。

茂木表示，「當前世界正處於戰後以來最重大的結構性變化之中。隨著力量對比的轉變、衝突與對立加劇，國際社會以及我國周邊安全保障環境，在各個領域都快速變化」。

他指出，在日本周邊，中國的外交姿態與軍事動向、北韓核飛彈開發，以及俄羅斯與北韓之間的軍事合作等，令人憂慮的動向仍然沒有停止。

茂木表示，日本將日美同盟定位為外交與安全保障政策基軸，也是印太地區和平與繁榮基石，未來將進一步強化日美同盟嚇阻力與應對能力，雙方將在首腦與外長層級緊密合作。

他並表明，「自由且開放的印太」仍是日本外交支柱，未來將持續進化發展。茂木強調與志同道合國家協調合作的重要性，表示日本未來將進一步深化與七大工業國組織（G7）、東協、歐盟及印太各國的合作。

對中國方面，茂木表示，包括東海與南海情勢、釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）問題以及在日本周邊的軍事活動等，存在諸多課題與懸案，台灣海峽和平與穩定亦極為重要。

他指出，「我國將在一貫方針下，推動與中國的戰略互惠關係，構築具建設性且穩定的關係。正因日中之間存在課題，更需要溝通，日本對各種對話持開放態度，未來也將冷靜且適切地應對」。

茂木還說，南韓是作為夥伴共同面對國際課題的重要鄰國，日本將以未來導向推動雙邊關係穩定發展。對於竹島（南韓稱獨島）問題，日本將基於歷史事實與國際法堅定應對。他並表示，日本將與國際社會合作，要求北韓全面廢棄核彈道飛彈計畫。

世報陪您半世紀

日本 北韓 南韓

上一則

北韓9大召開 金正恩：國家地位不可逆轉

下一則

法蟬聯最大旅遊國收入達913億 美遊客逆勢漲17%

延伸閱讀

日媒：日中關係惡化 成為日本關西經濟的重壓

日媒：日中關係惡化 成為日本關西經濟的重壓
日本外相國會演說 強調台灣海峽和平穩定重要性

日本外相國會演說 強調台灣海峽和平穩定重要性
日本男子稱憧憬美軍 持偽造證件闖橫須賀基地被逮

日本男子稱憧憬美軍 持偽造證件闖橫須賀基地被逮
高市早苗施政方針創10年最長篇幅 引「左傳」談施政

高市早苗施政方針創10年最長篇幅 引「左傳」談施政

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」