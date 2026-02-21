北韓9大召開 金正恩：國家地位不可逆轉

我的頻道

編譯中心／綜合20日電
北韓勞動黨第九次代表大會19日在平壤開幕，最高領導人金正恩致辭時談到國際局勢，強調「由於不可逆轉地鞏固國家的地位，對全球政治秩序及影響我國的國際關係帶來重大變化……」。韓聯社分析指，金正恩有關「不可逆轉地鞏固國家的地位」說法，被解讀為強調北韓已鞏固擁核國的地位。

金正恩未提及韓美、核力量相關內容，而是將較多篇幅用於經濟問題。他指出，經濟建設、人民生活改善、國家社會生活改革等迫在眉睫的歷史性課題擺在眼前。未來五年的新規畫期是關鍵時期，應全面推進新時代地方發展政策、農村革命綱領等已制定並啟動的中長期計畫。

北韓中央通信社報導，領導人金正恩表示，五年前國家面臨「最嚴峻困難」，但如今正邁向充滿「樂觀與未來信心」的新階段，國家經濟已擺脫衰退，並在過去五年達成重大經濟目標。

他表示，對外而言，北韓與其他國家的關係以及全球地緣政治格局都出現「重大變化」。

自2021年上次大會以來，北韓持續發展核武庫，並多次試射洲際彈道飛彈，違反聯合國安全理事會禁令。平壤在俄烏戰爭期間與莫斯科建立密切關係，派兵與俄軍並肩作戰。2024年，兩國簽署含共同防禦條款的條約。

金正恩在演說中表示，五年前國家面臨「最嚴峻困難」，但如今正邁向充滿「樂觀與未來信心」的新階段。 

在五年前的黨代表大會上，金正恩曾將美國稱為北韓的「最大敵人」。美國總統川普去年亞洲行期間加強對金正恩示好，表示「百分之百」願意會面，甚至一改數十年來的美國政策，承認北韓「某種程度上是核武國家」。不過，金正恩迄今未回應這項邀請。

