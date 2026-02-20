尹錫悅進政壇1年 首選公職就當選總統

南韓前總統尹錫悅(中)19日在首爾中央地方法院出庭，他因非法戒嚴被判內亂罪成立，一審判處無期徒刑，逃過檢方求處的死刑。(路透)

南韓前總統尹錫悅 出身檢察官，以調查總統、司法部 長聞名，最終因魯莽宣布戒嚴 而付出代價。熟識他的人表示，尹錫悅相信只要宣布戒嚴就能擊潰政治對手，結果反而自食其果。

尹錫悅因叛亂罪被首爾法院判處無期徒刑。同僚回憶說，其實尹錫悅膽大妄為，早有徵兆。

尹錫悅出生富裕家庭，學業成績優異，進入首爾大學法律系。然而他熱中應酬，多次未能通過司法考試，直到30歲第九次應試才及格。他以檢察官生涯為跳板，以辦大案培養知名度，在踏入政壇僅一年後，首次參選公職即當選總統。

前法官韓東洙回憶，尹錫悅曾在2020年一次酒酣耳熱的晚宴上說：「如果我進了軍校，我會發動政變。」

尹錫悅擔任檢察官時，曾調查兩位在任總統，讓他成為家喻戶曉的人物。

曾在尹錫悅任內負責檢察體系內部監察的韓東洙表示：「尹錫悅是史上權力最大的檢察總長。他利用這個職位，推進成為總統的計畫，過程中他的行動相當大膽。」

2022年，尹錫悅主導對自由派文在寅政府的司法部長展開貪腐調查，讓他成為保守派寵兒，順勢選上總統。然而上任後，他與反對派持續不斷的對立，使他愈發怨憤。前檢察系統對手李成潤表示，這些朝野鬥爭放大了尹錫悅一貫的魯莽性格。

在宣布戒嚴前的一年，尹錫悅與在野黨衝突不斷，導致其政策與立法議程屢屢受阻。

2024年12月宣布戒嚴時，尹錫悅在政治上已傷痕累累。他的聲望被妻子金建希醜聞拖累，她被指控不當收受禮物，當時未遭起訴。然而尹錫悅被罷黜後，金建希1月被法官判定行賄罪成立，目前正服刑20個月。

他就任總統初期便風波不斷，因將總統辦公室從青瓦台遷出，引發外界質疑是否出於風水迷信。

在一場萬聖節踩踏事故造成159人死亡後，他拒絕撤換高層官員，被批評為袒護「應聲蟲」。

明知大學政治學教授申律表示，尹錫悅的垮台源於聽信錯誤的人，而且他很可能「至今仍認為自己宣布戒嚴是正確決定」。