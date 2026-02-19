我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

菲律賓副總統杜特蒂參選總統 政壇角力升溫

編譯中心／綜合報導
菲律賓副總統杜特蒂宣布參加2028年總統大選。美聯社
菲律賓副總統杜特蒂宣布參加2028年總統大選。美聯社

菲律賓副總統杜特蒂（Sara Duterte）18日宣布參加2028年總統大選。她與現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）之間的政治衝突，未來恐將愈演愈烈。

中央社綜合法新社、路透報導，杜特蒂18日表示，她願意奉獻自己的「生命、力量與未來」為國家服務。

獨立民調將杜特蒂列為2028年菲律賓總統大選的強力競爭者。

根據菲律賓憲法，總統僅能擔任一屆六年任期，這代表現任總統小馬可仕無法尋求連任。

杜特蒂是前總統羅德瑞戈．杜特蒂（Rodrigo Duterte）女兒，羅德瑞戈因任內發動血腥掃毒涉犯反人類罪行，近日將在海牙國際刑事法院受審。

杜特蒂與小馬可仕之間長期對立，去年杜特蒂遭國會彈劾，但菲律賓最高法院以程序問題為由予以駁回。

杜特蒂與小馬可仕兩人在2022年大選中短暫結盟並以壓倒性結果勝出，不過她18日在談話中指控小馬可仕貪腐，並表示小馬可仕並未兌現當初對選民的承諾。

雅典耀政策中心（Ateneo Policy Center）資深研究員尤辛戈（Michael Henry Yusingco）表示，杜特蒂此時宣布參選風險很大，但家族在民答那峨島擁有穩定支持力量，讓她在大選中有著明顯優勢。但他補充說，父親的缺席可能使部分支持者卻步。

尤辛戈指出，小馬可仕政府接下來對杜特蒂的敵意可能會更為明顯，甚至在幕後推動對她的彈劾。

依據菲律賓憲法，彈劾案一旦成立，將交由參議院審理，若結果有罪，杜特蒂將禁止從政，喪失角逐大位的資格。

杜特蒂與小馬可仕之間的政治對抗，始於兩人在2022年總統大選勝選後數周。當時杜特蒂未能如願取得理想的內閣職位，僅獲教育部長一職，雙方關係迅速惡化。

世報陪您半世紀

杜特蒂 彈劾 總統大選

上一則

韓劇、綜藝角色都在吃 全球瘋南韓泡麵 擄獲美中消費者

下一則

秘魯臨時總統上任才4個月 捲「中餐門」下台

延伸閱讀

巴西總統訪印推動雙邊合作 第一夫人另赴南韓交流

巴西總統訪印推動雙邊合作 第一夫人另赴南韓交流
川普集團向美國專利局申請以川普為機場命名的商標權

川普集團向美國專利局申請以川普為機場命名的商標權
金恩博士精神繼任者 民權領袖傑克遜84歲辭世

金恩博士精神繼任者 民權領袖傑克遜84歲辭世
有「詛咒」？ 秘魯總統走馬燈換人 臨時總統捲「中餐門」4個月就下台

有「詛咒」？ 秘魯總統走馬燈換人 臨時總統捲「中餐門」4個月就下台

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21
分析師指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。（路透）

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

2026-02-13 02:00

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜