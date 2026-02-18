我的頻道

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

印度大學把中國機器狗說成自研 AI峰會攤位遭斷電清場

巴西總統訪印推動雙邊合作 第一夫人另赴南韓交流

中央社聖保羅18日專電
巴西總統魯拉(中)。(歐新社)
巴西總統魯拉(中)。(歐新社)

巴西總統魯拉今天抵達印度首都新德里，展開為期4天的訪問行程，並率領包括11名部長在內的龐大代表團；同時，第一夫人姜嘉則前往南韓首爾展開獨立交流行程，凸顯巴西政府對亞洲戰略合作的重視。

根據CNN巴西新聞網報導，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）此行應印度總理莫迪（Narendra Modi）之邀，除將出席「人工智慧影響高峰會」，也安排與印度領導人會晤，討論貿易、科技、農業及地緣政治等議題。

巴西外交部指出，印度在2025年已是巴西第5大貿易夥伴，雙邊合作具高度戰略意義。

在經貿方面，巴西與印度正推進一項關於豆類出口的協議。雙方已完成檢疫程序，待政治層面拍板後，巴西可望穩定向印度出口黑綠豆（mungo）及其他豆類，為巴西農業出口開拓新市場。業界認為，協議將為巴西豆類生產者提供更大預測性，並鞏固巴西在全球豆類供應鏈中的地位。

CNN巴西新聞網另一篇報導則指出，第一夫人姜嘉（Janja Lula da Silva）並未隨夫同行留在印度，而是直接前往南韓首爾，展開獨立行程。她將與南韓第一夫人金海瓊（Kim Hea-Kyung）會面，並與旅居當地的巴西僑民交流。

魯拉預計23日起轉赴南韓，參加「巴西—南韓企業論壇」，與230家巴西企業代表共同探討經貿合作。

巴西政府強調，魯拉此行不僅是推動農業與科技合作，更意在深化多邊主義，提升巴西在亞洲的戰略存在。隨行代表團除部長外，還包括國會議員、國營企業高層及外交官，顯示巴西希望透過高層次交流，拓展在印度及南韓的經貿與政治影響力。

巴西 印度 南韓

