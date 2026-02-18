赴日觀光請注意 日本航班4月起禁用行動電源 每人限帶2顆

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
鑑於近期接連發生飛機機艙內行動電源起火或冒煙事件，日本國土交通省將自4月起禁止在機艙內使用行動電源。資料照片。（美聯社）
鑑於近期接連發生飛機機艙內行動電源起火或冒煙事件，日本國土交通省將自4月起禁止在機艙內使用行動電源。資料照片。（美聯社）

NHK報導，鑑於近期接連發生飛機機艙內行動電源起火或冒煙事件，日本國土交通省已敲定方針，自4月起將禁止在機艙內使用行動電源。

主要使用鋰電池的行動電源，近年來接連在機艙內引發事故。2025年1月，南韓釜山機場一架客機座位上方置物櫃內的行動電源起火，導致機體燃燒；同年9月，日本航空一架國際線班機上，也發生乘客為智慧型手機充電時，行動電源冒煙。

NHK採訪的相關人士指出，國土交通省正因應這些情況，預計最快於4月依據《航空法》修訂相關標準，拍板禁止在日本國內起降的航班機艙內使用行動電源。具體而言，將禁止使用行動電源為智慧手機等設備充電，同時也禁止透過機艙座位等處設置的插座為行動電源本身充電。此外，攜帶上機的行動電源數量也將限制為每人最多2個。

國土交通省已透過由國內航空公司組成的團體向各家業者說明上述方針，後續也將向旅客加強宣導。至於現行規定，行動電源只要符合數量與容量等一定條件，目前仍允許旅客以隨身行李攜帶上機；不過，若放置在座位上方置物櫃內發生起火或冒煙，恐難以及時應對，當局呼籲旅客攜帶上機時不要放入置物櫃，應保管在身邊。

此外，使用行動電源為智慧手機等設備充電時，也應在可隨時確認狀態的位置進行，但自4月起，機艙內將全面禁止使用行動電源。至於將行動電源託運，因一旦起火或冒煙恐波及其他貨物，國際間原則上禁止。

為了讓旅客在登機前能為智慧型手機等設備充電，日本國內機場正推動相關設施改善，例如羽田機場即以通過安檢後的候機室為重點，持續增設充電點。各航空公司也同步推動相關措施，在機艙座位下方或螢幕附近設置插座，讓乘客即使沒有行動電源，也能為手機等設備充電。

行動電源 日本 智慧型手機

