我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

俄軍失去星鏈 烏軍5天收復大片失土

編譯中心╱綜合17日電
星鏈中斷影響俄軍在戰場上的指揮。圖為俄羅斯襲擊烏克蘭期間，一套星鏈衛星網路系統被架設完畢。(路透資料照片)
星鏈中斷影響俄軍在戰場上的指揮。圖為俄羅斯襲擊烏克蘭期間，一套星鏈衛星網路系統被架設完畢。(路透資料照片)

根據美國智庫「戰爭研究所」（ISW）資料數據，烏軍自11至15日從俄軍手中收復201平方公里的領土。俄羅斯軍事部落客認為，這是美國科技富豪馬斯克旗下的星鏈中斷，造成俄軍在俄烏戰場上的指揮、管制及控制操作受影響。

該面積幾乎相當於俄軍去年12月1整月的戰果，也是烏軍自2023年6月發動反攻以來，在如此短時間內光復最多領土的一次。

烏軍此次奪回的土地，主要集中在札波羅熱以東約80公里處，那是俄軍在2025年夏季以來取得明顯進展的區域。

和美國智庫「關鍵威脅計畫」（CTP）合作的ISW，在16日發布的「俄國進攻作戰評估」中寫道，烏軍這波反擊很可能是利用最近俄軍無法使用星鏈系統的機會。

外媒此前報導，馬斯克曾宣布，將採取措施，終止莫斯科使用星鏈技術。觀察家5日發現，俄軍在俄烏戰爭前線的星鏈天線受干擾。

基輔曾提到，俄軍無人機很會利用星鏈來規避烏軍電子干擾系統，因此能精準攻擊烏方目標。

在缺乏星鏈「助攻」下，俄軍的推進只在9日當天稍有斬獲，之後烏軍自11至15日就奪回不少失土。

截至2月中旬，烏克蘭已有19.5%的領土被俄國全面或部分掌控，一年前則是18.6%。其中約7%的領土，即克里米亞半島及部分的烏東頓巴斯地區，早在2022年2月24日俄國全面入侵烏克蘭前，就已被俄國實效控制，克里米亞更是在2014年就被俄國兼併。

世報陪您半世紀

俄國 馬斯克 烏克蘭

上一則

寶可夢GO誕生10年 全球下載10億次 超大慶典將在這3國登場

下一則

義大利「情人拱門」 情人節當天突倒塌 接吻傳說成絕響

延伸閱讀

龜兔賽跑誰會贏？馬斯克與貝佐斯的太空計畫 轉向登月大戰

龜兔賽跑誰會贏？馬斯克與貝佐斯的太空計畫 轉向登月大戰
美中太空競賽加劇 馬斯克、貝佐斯競相登月球

美中太空競賽加劇 馬斯克、貝佐斯競相登月球
馬斯克合併xAI與SpaceX 引發離職潮 前員工曝內部2亂象

馬斯克合併xAI與SpaceX 引發離職潮 前員工曝內部2亂象
美250創新者排行 馬斯克第一 黃仁勳位居第5

美250創新者排行 馬斯克第一 黃仁勳位居第5

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉