上任來第4度 馬克宏訪印度 可望簽下114架飆風戰機大單

編譯中心╱綜合17日電
法國總統馬克宏(左)會見印度總理莫迪(右)，這是他上任以來第四次訪問印度。(歐新社)
法國總統馬克宏17日抵達印度，展開為期三天的國是訪問。此行除深化人工智慧（AI）合作外，外界最關注的焦點，莫過於印度可望拍板採購114架飆風戰機的大單。若交易最終敲定，金額上看300億歐元(約357億美元)，將成為法國航空業史上規模空前的出口案，也為法印戰略夥伴關係寫下新頁。

中央社引述法新社報導，這是馬克宏自2017年上任以來第四度訪印，印度總理莫迪在會晤前以法語在社群平台歡迎「親愛的朋友」，強調雙方關係「沒有邊界」，在當前充滿不確定性的國際局勢下，法印合作可成為穩定與進步的重要力量。

報導指出，國防合作是兩國此次會面主軸，印度國防部日前證實，已核准添購114架飆風戰機的提案，且「絕大部分」將在印度本土生產，呼應莫迪政府力推的「印度製造」政策。印度過去十年持續降低對俄製武器的依賴，法國則乘勢崛起為其關鍵軍備與技術夥伴。此前印度已向達梭航空訂購36架飆風戰機，並為海軍航母採購26架艦載型號。若此次114架案成行，將大幅提升印度空軍戰力。

德國之聲報導，除軍購外，雙方亦在高科技與產業合作上同步推進。馬克宏與莫迪透過視訊，為由印度塔塔先進系統公司與空中巴士合資設立的H125直升機總裝線揭幕。該廠位於印度南部卡納塔克邦，是印度首座民營直升機製造設施，象徵雙方從採購關係邁向聯合生產與技術轉移的新階段。

AI則是訪問後半段的重點議題。印度正舉辦「AI Impact」全球峰會，法方強調，希望在AI治理與可持續發展方面與印度深化合作，延續去年巴黎AI峰會的共識伴。

在經貿層面，法印雙邊貿易額近年穩步成長，最新財年已突破150億美元，法國成為印度在歐盟內的第三大貿易夥伴。面對美中競逐與全球供應鏈重組，巴黎積極尋求市場多元化，新德里則盼吸引更多歐洲資本與技術，加速產業升級。馬克宏此行率領近百名企業代表同行，涵蓋能源、航太、航運與防務產業，意在強化長期投資基礎。

在國際議題上，馬克宏呼籲印度與法國共同推動俄烏戰事降溫，並邀請莫迪出席今年6月在法國舉行的七國峰會。外界觀察，法印兩國分別在七國集團與金磚國家體系中扮演關鍵角色，若能在多邊場域尋求更多共識，將有助於平衡當前動盪的國際秩序。

法廣網報導，馬克宏此訪不僅關乎一紙軍購大單，更是法印在國防、科技與地緣政治層面的全面對接。若114架飆風戰機合約塵埃落定，將為兩國戰略夥伴關係注入長期動能，也為印太格局增添新的變數。

印度 馬克宏 AI

