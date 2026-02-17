「大雪覆蓋鐵軌」 瑞士雪崩釀80人火車脫軌5傷

我的頻道

編譯中心／綜合16日電
圖為1月下旬的瑞士雪景。(路透)
圖為1月下旬的瑞士雪景。(路透)

瑞士火車在當地時間16日清晨7時因雪崩發生脫軌。瑞士警方表示事故造成5人受傷。據報當時列車上約有80人，已有大約30人被疏散。

中央社引述法新社報導，事故發生在瑞士戈本斯坦鎮(Goppenstein)附近，當時這個區域處於雪崩警戒1到5級中次高的第4級。

這班列車於清晨6時12分從土恩湖(Lake Thun)湖岸的施皮茨鎮(Spiez)出發。鐵路公司BLS表示，列車是因斯托克格拉本(Stockgraben)地區雪崩而脫軌。

警方指出，列車在駛出隧道時脫軌，「根據初步調查結果，列車通過不久前可能發生雪崩，大雪覆蓋住鐵軌」，並補充說檢察官辦公室已對此展開調查。

警方說事故發生於當地時間上午7時，「總計5人受傷，其中1名傷者已送醫，其餘乘客全數安全撤離」。緊急救援人員到場後，已有大約30人被疏散。瑞士媒體「20分鐘」(20 Minuten)報導，據信列車上約有80人。

據報導，海拔1216公尺高的當地村莊稍晚持續降雪。由於該地區發生雪崩風險極高，警方提醒媒體記者別在事故現場逗留。

瑞士聯邦鐵路公司(CFF)在官網寫道，雪崩導致戈本斯坦與布里格(Brig)之間的鐵路交通中斷。策馬特航空公司(Air Zermatt)數架直升機和兩輛救護車已投入救援。

瑞士

