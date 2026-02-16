稀釋濃縮鈾換解除制裁…美極限施壓 伊朗願讓步達核協議

在巴基斯坦什葉派穆斯林手持伊朗最高領袖何梅尼的畫像，參加聲援伊朗的集會。(歐新社)

美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗 ，英國廣播公司（BBC）15日報導，伊朗外交部副部長塔赫特—拉凡奇在德黑蘭接受BBC專訪表示，伊朗願意為與美國達成核協議做出必要妥協，包括可稀釋濃縮度達60%的濃縮鈾，前提是美方願意就解除制裁展開討論。

他說，現在「球在美國手上」，美方必須證明真心想談成協議，「如果他們是真心的，我相信我們就會走在達成協議的路上」；伊朗願意將濃縮度60%的濃縮鈾加以稀釋顯示願意讓步。

美伊已於2月上旬在阿曼進行間接會談，第二輪會談預定17日在日內瓦舉行。塔赫特—拉凡奇表示，目前談判「大致朝正面方向發展，但現在下結論言之過早」。

川普 曾公開稱前一輪會談「正面」；美國國務卿魯比歐14日表示，川普偏好達成協議，但要與伊朗達成協議「非常困難」，美國官員也一再強調，談判進展受阻的責任在伊朗而非美國。

塔赫特—拉凡奇告訴BBC，只要美方願意談解除制裁，伊朗就願意討論稀釋濃縮鈾等核計畫相關議題，但未說清楚是解除全部或部分制裁。至於是否會像2015年核協議那樣，把境內超過400公斤的高濃縮鈾運出境，他說現在言之過早。

他強調，伊朗的立場是「對話應該只聚焦核議題」。他說，伊朗的理解是，美方也已得出結論，若要達成協議，就必須把焦點放在核問題。他重申，拒絕與美方討論伊朗彈道飛彈計畫，「飛彈是伊朗的防衛能力，不可能放棄」，當伊朗遭以色列與美國攻擊時「是飛彈救了我們」，因此無法同意放棄自我防衛手段。

路透報導，正在德國 出席慕尼黑安全會議的加拿大外交部長安南德接受專訪時明確指出：「除非（伊朗）政權更迭，否則我們不會和該國恢復外交關係。就這麼簡單。」加國於2012年切斷與伊朗的外交關係。另外環球郵報報導稱，安南德對於是否支持美國發動軍事打擊並未表態。

關於川普一再呼籲伊朗實現零濃縮鈾，塔赫特—拉凡奇回應說：「零濃縮不再是議題，對伊朗而言已不在討論範圍內。」由於這一濃縮程度已接近武器級，外界因而更懷疑伊朗正朝核武方向推進，但伊朗向來否認。

此外，全球多地14日都有反對伊朗現時伊斯蘭政權的示威集會，其中在正舉行慕尼黑安全會議的德國慕尼黑，集會人數估計接近25萬人，更有巴勒維王朝流亡王儲芮沙巴勒維（Reza Pahlavi）親自出席並發表演說。芮沙自言已準備好帶領伊朗走向「世俗民主的未來」，呼籲各國政府中斷伊朗政府的財政命脈。