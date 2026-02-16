稀釋濃縮鈾換解除制裁…美極限施壓 伊朗願讓步達核協議

我的頻道

編譯中心╱綜合15日電
在巴基斯坦什葉派穆斯林手持伊朗最高領袖何梅尼的畫像，參加聲援伊朗的集會。(歐新社)
在巴基斯坦什葉派穆斯林手持伊朗最高領袖何梅尼的畫像，參加聲援伊朗的集會。(歐新社)

美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗，英國廣播公司（BBC）15日報導，伊朗外交部副部長塔赫特—拉凡奇在德黑蘭接受BBC專訪表示，伊朗願意為與美國達成核協議做出必要妥協，包括可稀釋濃縮度達60%的濃縮鈾，前提是美方願意就解除制裁展開討論。

他說，現在「球在美國手上」，美方必須證明真心想談成協議，「如果他們是真心的，我相信我們就會走在達成協議的路上」；伊朗願意將濃縮度60%的濃縮鈾加以稀釋顯示願意讓步。

美伊已於2月上旬在阿曼進行間接會談，第二輪會談預定17日在日內瓦舉行。塔赫特—拉凡奇表示，目前談判「大致朝正面方向發展，但現在下結論言之過早」。

川普曾公開稱前一輪會談「正面」；美國國務卿魯比歐14日表示，川普偏好達成協議，但要與伊朗達成協議「非常困難」，美國官員也一再強調，談判進展受阻的責任在伊朗而非美國。

塔赫特—拉凡奇告訴BBC，只要美方願意談解除制裁，伊朗就願意討論稀釋濃縮鈾等核計畫相關議題，但未說清楚是解除全部或部分制裁。至於是否會像2015年核協議那樣，把境內超過400公斤的高濃縮鈾運出境，他說現在言之過早。

他強調，伊朗的立場是「對話應該只聚焦核議題」。他說，伊朗的理解是，美方也已得出結論，若要達成協議，就必須把焦點放在核問題。他重申，拒絕與美方討論伊朗彈道飛彈計畫，「飛彈是伊朗的防衛能力，不可能放棄」，當伊朗遭以色列與美國攻擊時「是飛彈救了我們」，因此無法同意放棄自我防衛手段。

路透報導，正在德國出席慕尼黑安全會議的加拿大外交部長安南德接受專訪時明確指出：「除非（伊朗）政權更迭，否則我們不會和該國恢復外交關係。就這麼簡單。」加國於2012年切斷與伊朗的外交關係。另外環球郵報報導稱，安南德對於是否支持美國發動軍事打擊並未表態。

關於川普一再呼籲伊朗實現零濃縮鈾，塔赫特—拉凡奇回應說：「零濃縮不再是議題，對伊朗而言已不在討論範圍內。」由於這一濃縮程度已接近武器級，外界因而更懷疑伊朗正朝核武方向推進，但伊朗向來否認。

此外，全球多地14日都有反對伊朗現時伊斯蘭政權的示威集會，其中在正舉行慕尼黑安全會議的德國慕尼黑，集會人數估計接近25萬人，更有巴勒維王朝流亡王儲芮沙巴勒維（Reza Pahlavi）親自出席並發表演說。芮沙自言已準備好帶領伊朗走向「世俗民主的未來」，呼籲各國政府中斷伊朗政府的財政命脈。

除了慕尼黑和加拿大多倫多，其他舉行類似示威的地方包括墨爾本、東京和洛杉磯，從現場相片可見，不乏帶著 「獅子太陽旗」以示擁護巴勒維王朝的示威者。

在德國慕尼黑，示威者揮舞旗幟，舉著印有流亡伊朗王儲芮沙巴勒維頭像的橫幅，譴責伊朗...
在德國慕尼黑，示威者揮舞旗幟，舉著印有流亡伊朗王儲芮沙巴勒維頭像的橫幅，譴責伊朗政府鎮壓抗議活動，並呼籲伊朗政權更迭。(歐新社)

伊朗 川普 德國

上一則

日加速推動武器出口解禁 擬分級審查 最快今春完成修法

