我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

政壇穩定象徵…歷6任首相 英傳奇捕鼠官「賴瑞」就職15周年

編譯中心╱綜合15日電
英國唐寧街10號首相官邸的首席捕鼠官賴瑞。(美聯社)
英國唐寧街10號首相官邸的首席捕鼠官賴瑞。(美聯社)

英國唐寧街10號首相官邸的首席捕鼠官賴瑞（Larry）15日就職屆滿15周年，從動物收容中心踏入政壇權力核心的牠，歷經6任首相仍屹立於官邸，儼然成為動盪政壇中穩定的象徵。

英國劍橋大學研究人類與動物關係史的教授郝爾（Philip Howell）指出：「賴瑞的支持度一向居高不下，這是首相們難以企及的數字。牠象徵著穩定，這在當前顯得格外重要。」

美聯社報導，這隻灰白相間的虎斑貓曾經是流浪貓，2011年2月15日，被時任首相卡麥隆（David Cameron）從動物收容中心「巴特希貓狗之家」收養，出任首相官邸的首席捕鼠官，牠的工作內容包括「迎接賓客、檢查安全防禦措施，以及測試古董家具的午睡品質」。

賴瑞在唐寧街10號來去自如，常在鏡頭前搶走世界領袖的風采。自由接案攝影師Justin Ng形容賴瑞：「牠是搶鏡頭高手。如果有外國元首到訪，牠總能在兩國領導人會面合影的精確時刻現身。」

賴瑞見識過不少世界領袖，許多貴賓甚至得繞過或跨過牠。據觀察，賴瑞對男性通常不太友善，但牠曾向美國前總統歐巴馬示好，也曾讓來訪的烏克蘭總統澤倫斯基露出笑容。美國總統川普2019年訪英時，賴瑞不僅闖入官方合照，還躲在川普的總統座車下睡午覺。

關於賴瑞的捕鼠能力媒體報導不一，雖然牠偶爾會被拍到逮到老鼠，但也有過讓鴿子從爪中脫逃的紀錄。Justin Ng說：「與其說牠是戰士，不如說牠是情人。牠非常擅長展現那種若無其事、悠哉悠哉的態度。」

15年來，賴瑞曾和多位首相的寵物「共事」，包括前首相強生（Boris Johnson）的傑克羅素梗犬迪倫（Dilyn）及蘇納克（Rishi Sunak）的拉布拉多犬諾瓦（Nova），關係有時頗為緊張。

牠與現任首相施凱爾（Keir Starmer）的愛貓喬喬（JoJo）與王子（Prince）保持距離。喬喬與王子待在首相一家人的居住區域，賴瑞則統治著唐寧街10號的辦公區域。

儘管賴瑞已屆18歲或19歲高齡，行動略為遲緩，但牠依然堅守崗位，常在唐寧街10號大門內的暖氣窗台上小憩。

英國唐寧街10號首相官邸的首席捕鼠官賴瑞。(美聯社)
英國唐寧街10號首相官邸的首席捕鼠官賴瑞。(美聯社)

世報陪您半世紀

川普 寵物 澤倫斯基

上一則

以色列批准西岸土地登記 巴勒斯坦斥：實質併吞

下一則

日加速推動武器出口解禁 擬分級審查 最快今春完成修法

延伸閱讀

英國外交部前「首席捕鼠官」帕默斯頓去世 享年12歲

英國外交部前「首席捕鼠官」帕默斯頓去世 享年12歲
英首席捕鼠官就職15周年歷6任首相 政壇動盪中穩定象徵

英首席捕鼠官就職15周年歷6任首相 政壇動盪中穩定象徵
AI驅動「電力時代」來臨 各國政壇與政策將面臨重大轉變

AI驅動「電力時代」來臨 各國政壇與政策將面臨重大轉變
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差