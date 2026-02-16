日本大阪道頓堀濺血 3少年遭砍1死2傷

我的頻道

編譯盧思綸╱綜合15日電
大阪道頓堀。圖攝於2019年4月，非案發日期照片。(路透)
日本大阪道頓堀著名的固力果「跑跑人」看板附近，是觀光人潮密集區，14日深夜發生持刀傷人，一名17歲少年送醫後不治，另有2名少年受傷倒臥血泊。最新消息，當地警方稍早已帶回一名21歲涉案男子，疑似熟人犯案，正在調查詳細狀況。

綜合NHK與產經新聞報導，死者為居住奈良縣的17歲少年，胸部等處遭利刃多次刺傷，送醫後確認死亡；另有2名17歲少年上半身遭刺傷送醫，均為居住大阪府內人士。警方表示，受傷2人傷勢仍待確認，另有消息指出其中1人一度意識不清、傷勢嚴重。

嫌疑人案發後自現場逃離，府警隨後掌握其行蹤。根據辦案相關人士15日上午表示，警方已帶回一名疑似涉案的20多歲男子。據信這名男子與死傷3人相識，警方正進一步調查詳細經過，待嫌疑確認後，將依法予以逮捕。

案發地點位於大阪主要幹道御堂筋的道頓堀橋附近，距離以固力果「跑跑人」看板聞名的戎橋不遠，是觀光人潮密集區。

一名自稱遠距目擊的大阪市20多歲男子說，傷者友人拚命為他進行CPR急救；另一名男大學生則心有餘悸說，倒地男子胸口出血，身穿的白襯衫被鮮血染紅。

另一名自岡山縣赴大阪旅行、目擊現場的20多歲男子表示，他從餐廳走出後聽到突如其來的慘叫聲，回頭看見有人倒地，周圍也迅速聚集人群。

警方目前正持續訪查目擊者並調閱周邊影像，釐清案發全貌。

觀光 日本

日本最高齡男111歲逝 長壽祕訣：懂得忘記、吃到七分飽…

俄烏戰滿4年前夕…澤倫斯基：烏10天內獲能源軍事新援助

