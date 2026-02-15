「伊朗政權更迭最理想」川普極限施壓 暗示已有人選接班哈米尼

我的頻道

編譯中心／綜合14日電
美國總統川普（後排中）13日偕第一夫人梅蘭妮亞（後排右）在北卡的軍事基地勞軍。（歐新社）
美國總統川普（後排中）13日偕第一夫人梅蘭妮亞（後排右）在北卡的軍事基地勞軍。（歐新社）

美國總統川普13日證實，正部署第二支航艦打擊群開赴中東，並直言伊朗若政權更迭，「那看來將是最理想的情況；47年來，他們只會講、光說不練」。

對美媒最近披露美國海軍「福特號」航艦打擊群將從加勒比海調往中東，川普13日先在白宮指出，「一旦（美伊）無法達成協議，我們就需要它；它很快就將啟程。我們已有一艘航艦（「林肯號」）剛到那裡。若有必要，我們將做好準備，這是一支非常強大的軍隊」；加派航艦則是「以防我們談不成協議時用得上」。

川普說，相信與伊朗的會談將會「成功」，要是沒成功，「對伊朗將是糟糕的一天、非常糟糕」。美國國防部消息人士說，福特號打擊群到位，至少需一周。

川普十三日接著在美國北卡羅來納州「布拉格堡」勞軍時提到，和伊朗達成協議一直很困難；「有時候你必須使對方害怕，這才真的能解決事情」。他不願透露希望誰接替伊朗最高領袖哈米尼，只說「有些人選」。

川普近幾周來暗示，優先事項是要求伊朗進一步縮減核計畫。但他13日補充說，這只是美國要求伊朗讓步的其中一環；「要是我們真這麼做，那只會是任務中最小的一部分」。

對伊朗應如何避免美國動武，川普表示，「將他們當初就該給的那份協議給我們；要是他們給我們適當的協議，我們就不會動手；達成協議，那美軍航艦很快就會離開」。

路透13日引述消息人士報導，新一輪美伊會談17日上午將在瑞士日內瓦舉行。川普立場強硬，一貫強調任何談判都要以「零濃縮鈾」為前提。他日前接受美媒Axios採訪時直言：「我們要麼達成協議，要麼將不得不採取像上次一樣非常強硬的行動。」暗示再次執行類似去年6月轟炸伊朗核設施的「午夜重錘」行動。

伊朗總統裴澤斯基安上周重申不尋求發展核武，並準備接受任何形式核查，但不會在過分要求和不公前退讓。而國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西13日在慕尼黑安全會議中說，和伊朗達成核設施受檢的協議並非不可能，但將「十分困難」。

中央社引述法新社報導，14日約有20萬反對伊朗現任政府、期盼政權更替的抗議人士在德國慕尼黑舉行示威，長期流亡海外的前伊朗國王之子芮沙．巴勒維在歡呼聲中告訴眾人，他希望帶領伊朗邁向民主的未來。伊朗上月血腥鎮壓國內反政府示威，導致人民對德黑蘭領導階層的憤怒日益增長。多名示威者譴責國際社會在美國主導下與德黑蘭進行談判，因為他們認為伊朗現行領導者並不具合法性。現年40歲的抗議人士發紮德（Ali Farzad）說：「你們（美國）正在談判的對象根本無法代表伊朗人民。」

慕尼黑安全會議場外，14日聚集近20萬名反伊朗當局的示威民眾。 （歐新社）
